Официально. Легендарный футболист 'Динамо' бесплатно перешел в европейский клуб

Украинский полузащитник "Динамо" Денис Гармаш продолжит карьеру в "Осиеке" из одноименного города, сообщается на официальном сайте бронзового призера чемпионата Хорватии. Контракт рассчитан сроком на один год с опцией продления еще на год.

Видео дня

33-летний футболист перешел в хорватскую команду как свободный агент. Ранее экс-игрок сборной Украины по обоюдному согласию сторон разорвал контракт с киевским клубом. 16 августа стало известно, что наставник "бело-синих" Мирча Луческу отказался от услуг Гармаша, переведя его в юношескую команду.

"Мы счастливы и удовлетворены тем, что нам удалось привлечь игрока уровня Дениса. Речь идет о легенде киевского "Динамо", игроке с богатым опытом, который в своей карьере провел важные матчи и завоевал трофеи. Мы уверены, что он улучшит нашу игру и еще больше укрепит качество команды, а также станет усилением на поле и за его пределами", - сказал спортивный директор "Осиека" Ивица Кулешевич.

Это будет второй зарубежный опыт Дениса в его карьере после эпизода в Турции.

"Я знаю, что "Осиек" — хорошо организованный клуб с отличной инфраструктурой. Я увидел, что у него многочисленные болельщики, которые являются страстными фанатами клуба. Атмосфера последних домашних игр была действительно впечатляющей, и это меня привлекло. Я хочу максимально сосредоточиться на тренировках, на том, чтобы узнать своих товарищей по команде и вместе с ними добиться максимально возможного результата в "Осиеке", - прокомментировал подписание Гармаш.

Денис будет носить номер 19. летний футболист по обоюдному согласию сторон разорвал контракт с киевским "Динамо".

Опытный хавбек провел в структуре киевского клуба 16 лет и дебютировал в стартовом составе первой команды "Динамо" в октябре 2007 года. Всего за "бело-синих" Гармаш провел 361 матч, в которых забил 54 мяча и сделал 45 голевых передач, став легендой киевлян.

С "Динамо" Гармаш трижды становился чемпионом Украины, по четыре раза выигрывал Кубок страны и Суперкубок. В составе юниорской сборной Украины добыл золото чемпионата Европы-2009. За национальную команду сыграл 31 матч, отличившись двумя голами.

Напомним, что накануне капитан "Динамо" Сергей Сидорчук официально перешел в европейский клуб-аутсайдер.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и Viber. Не ведитесь на фейки!