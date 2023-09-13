'Динамо' дозаявила чемпиона мира, которого назвали 'новым Шевченко'

Экс-футболист молодежной сборной Украины Владислав Супряга, выигрывавший в свое время чемпионат мира U-20, вошел в состав киевского "Динамо" на текущий сезон. Карточка с фамилией 23-летнего футболиста появилась на сайте УПЛ.

Видео дня

Супряга вместе с "Динамо" участвовал в контрольных поединках на сборах этой зимой, однако из-за травмы так и не сыграл ни одного официального матча.

Личный фитнес-тренер Влада недавно выложил видео, где тот продолжает восстановление.

"Беговые отрезки средней интенсивности. Работа с мячом. До возвращения на поле осталось немного", – говорится в подписи к видео.

Форвард 30 января 2022 года был официально отдан в аренду на полтора года в "Сампдорию" за 3 млн евро с последующим правом выкупа. В Серии А украинец провел на поле всего 24 минуты, а прошлым летом генуэзцы вернули его назад в "Динамо".

Владислав является воспитанником "Днепра", из которого он перешел в "Динамо" летом 2018 года. В 2019-м нападающего отдали в аренду в "Днепр-1", где игрок отлично проявил себя, забив 15 голов в 26 матчах.

Вернувшись в Киев, Супряга был основным форвардом у Мирчи Луческу, но не сумел оправдать доверие тренера.

Тренер Диего Лонго, работавший с Луческу в киевском клубе в свое время, назвал Владислава "новым Шевченко",

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