"Динамо" дозаявила чемпиона мира, которого назвали "новым Шевченко"
Экс-футболист молодежной сборной Украины Владислав Супряга, выигрывавший в свое время чемпионат мира U-20, вошел в состав киевского "Динамо" на текущий сезон. Карточка с фамилией 23-летнего футболиста появилась на сайте УПЛ.
Супряга вместе с "Динамо" участвовал в контрольных поединках на сборах этой зимой, однако из-за травмы так и не сыграл ни одного официального матча.
Личный фитнес-тренер Влада недавно выложил видео, где тот продолжает восстановление.
"Беговые отрезки средней интенсивности. Работа с мячом. До возвращения на поле осталось немного", – говорится в подписи к видео.
Форвард 30 января 2022 года был официально отдан в аренду на полтора года в "Сампдорию" за 3 млн евро с последующим правом выкупа. В Серии А украинец провел на поле всего 24 минуты, а прошлым летом генуэзцы вернули его назад в "Динамо".
Владислав является воспитанником "Днепра", из которого он перешел в "Динамо" летом 2018 года. В 2019-м нападающего отдали в аренду в "Днепр-1", где игрок отлично проявил себя, забив 15 голов в 26 матчах.
Вернувшись в Киев, Супряга был основным форвардом у Мирчи Луческу, но не сумел оправдать доверие тренера.
Тренер Диего Лонго, работавший с Луческу в киевском клубе в свое время, назвал Владислава "новым Шевченко",
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