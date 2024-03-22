'Мы все еще живы, мы все еще боремся с россиянами': Ребров рассказал, о чем просил игроков перед матчем с Боснией

Главный тренер сборной Украины по футболу Сергей Ребров рассказал о дополнительной мотивации для своей команды в матче плей-офф отбора на Евро-2024 с Боснией и Герцеговиной (2:1). Победой над балканскими "Драконами" наша команда хотела подарить хоть немного позитива украинцам, которых в ночь на 21 марта Россия обстреляла крылатыми и баллистическими ракетами.

В своем послематчевом комментарии Ребров подчеркнул, насколько важно было показать и оккупантам РФ, и всему миру, что мы еще живы и продолжаем бороться.

"Перед игрой с Боснией и Герцеговиной я говорил своим футболистам о важности этого матча. И я надеюсь, что наша команда дала немного позитива и счастья нашим людям", – отметил тренер.

"Минувшей ночью по Украине было запущено 30 ракет. И они летают каждый день. И миссия нашей сборной заключается в том, чтобы показать, что мы все еще живы, что мы все еще боремся с россиянами и все еще нуждаемся в поддержке всей Европы. Думаю, что эта игра показала характер украинских игроков и нашей нации", – добавил Ребров.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, как на победу Украины отреагировали боснийские СМИ, мечтавшие о Евро-2024.

А россияне ругаются после победы Украины над боснийцами и не могут решить, за кого они "с детства".

Также стало известно, что футболисты сборной Украины заработают за выход в финальную часть чемпионата Европы в Германии.

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