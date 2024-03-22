Шок, сердечный приступ и внезапный перелом: как на победу Украины отреагировали боснийские СМИ, мечтавшие о Евро-2024

СМИ Боснии и Герцеговины грустят вместе со своей сборной после поражения от Украины 1:2 в полуфинальной стадии плей-офф отбора на Евро-2024. Описывая состояние своих игроков и футбольных функционеров часто используется слово депрессия, но при этом большую часть матча 21 марта в Зенице они называют "героической".

OBOZ.UA решил посмотреть, что писали о поединке за место на чемпионате Европы-2024 пресса Боснии и Герцеговины и кого СМИ винят в провале.

Oslobođenje. Самая старая ежедневная газета Боснии и Герцеговины ставила на своем сайте такие заголовки, касающиеся матча: "Чемпионат Европы пока остается лишь мечтой: Украина обыграла "Драконов" с отличным разворотом", "Легко пропущенные голы: Украина не представляла угрозы 80 минут, а потом разворот!"

"Хотя на поле был хороший ритм, чувствовалось, что обе сборные играют с определенной долей осторожности, поскольку знают, что исправить что-то после этого матча будет невозможно. То, что происходит сегодня вечером, – это борьба за место на чемпионате Европы", – отмечает ресурс.

"Украина мало что сделала в сегодняшней игре, но сумела сравнять счет на 85-й минуте игры, а затем выйти вперед. Был длинный пас направо в сторону Конопли, Чивич был далеко от игрока "Шахтера", который сыграл в штрафную площадь на Яремчука, Колашинац не может выбить мяч, а игрок "Валенсии" отправляет его в ворота и делает 1:1", – пишет автор материала.

"Достаточно легко пропущенный мяч в моменты, когда Украина абсолютно ничего не могла сделать на газоне "Билино поля". Но этот гол шокировал наших игроков, и вскоре последовал полный перелом. Роман Яремчук теперь ассистирует, а Артем Довбык забивает, и это окончательный переворот", – отмечается в статье.

Klix.ba. "Шок в Зенице: из-за сердечного приступа в финале "Драконы" остались без места на Евро", – вышел с заголовком после поединка популярный местный портал.

"Драконы" играли тактически безупречную более 80 минут матча, но в конце уступили, когда украинцы забили два гола за три минуты и решили вопрос о победителе в фантастическом матче в Зенице", – говорится в материале.

"Отличный матч провели футболисты во главе с Саво Милошевичем в качестве отборщика игроков, и они вели со счетом 1:0, но на финише произошло большое падение, когда Украина сделала разворот в течение трех минут и выиграла", – пишет автор.

В опросе на сайте, "Кто главный виновник того, что мы не увидим "Драконов" на Евро?" большинство читателей голосуют против Футбольной ассоциации Боснии и Герцеговины, на втором месте пункт "Все вместе".

Dobrodošli na N1. "Украина обыграла БиГ на "Билина Поле" и вышла в финал плей-офф с Исландией", – отмечает боснийский ресурс.

"Отвоевывая мяч на своей половине и совершая быстрые контратаки, мы доставляли украинцам проблемы и были лучше в первые 15 минут. После этого украинцы начали лучше комбинировать, но создать явную возможность забить им не удалось. Украина получила шанс в первом тайме на 20-й минуте: Мудрик прошел по левому флангу, попытался найти Довбыка в центре, но его снесла защита нашей команды", – говорится в материале.

"Во второй тайм мы вошли более агрессивно и опасно. После одного шанса, который Украина получила благодаря Мудрику на 52-й минуте, Босния и Герцеговина забила гол, что вызвало взрыв энтузиазма в Зенице. Но после гола мы оставили инициативу украинцам. Гости кружили вокруг штрафной, но наша оборона выглядела прочной, а украинцы, пропустив мяч, выглядели дезориентированными", – отмечает автор статьи.

"На 82-й минуте у нас был шанс завершить игру, когда Пьянич здорово отдал мяч в штрафную Демировичу, который пробил с семи метров, но Лунин хорошо срезал угол и отразил удар. Упущенный шанс означал наказание с другой стороны. На 85-й минуте украинцы сравняли счет благодаря Яремчуку после низкого прострела Конопли с правого фланга. А всего две минуты спустя на "Билине Поле" произошел полный разворот. Яремчук прошел по левому флангу, сделал прострел, а до этого скромный Довбык пробил головой из штрафной – 1:2", – подытожил ресурс.

BL Portal. "Украина отпраздновала потрясениями: чемпионат Европы остается всего лишь мечтой для сборной Боснии и Герцеговины", – заявил автором отчета.

"Драконы" лидировали до самого конца матча и были в шаге от финала плей-офф, но чемпионат Европы в Германии следующим летом так и останется лишь мечтой", – говорится в статье.

"В сегодняшнем полуфинальном матче против Украины команда тренера Савы Милошевича большую часть матча была лучше и опаснее соперника. За первые 45 минут боснийцы упустили несколько отличных моментов. "Драконы" продолжили в том же ритме и второй тайм, и награда пришла на 57-й минуте, вызвав взрыв энтузиазма на полностью заполненных трибунах стадиона "Билино Поле" в Зенице", – отмечает автор.

"Однако наказание за упущенные моменты последовало уже на финише встречи. Сначала на 85-й минуте Яремчук забил гол с передачи Конопли – 1:1, а Довбык буквально через несколько минут полностью переломил ход матча. Именно так Украина вышла в финал, который она сыграет 26 марта против Исландии, сегодня вечером победившей Израиль", – подытожил журналист.

Также боснийская пресса переживает, что после очередного упущенного шанса выступить на Евро звезда сборной Эдин Джеко решит завершить карьеру. Однако 38-летний форвард пока не готов дать окончательный ответ на этот вопрос.

"Не знаю, буду ли я играть в Лиге наций. Не хотел бы ничего говорить с горячей головой, потому что после отличных 85-ти минут нам всем сейчас неожиданно грустно", – признался нападающий турецкого "Фенербахче" после матча.

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Также стало известно, что футболисты сборной Украины заработают за выход в финальную часть чемпионата Европы в Германии.

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