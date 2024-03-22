'Эти братья Белгород бомбят...' Россияне ругаются после победы Украины над боснийцами и не могут решить, за кого они 'с детства'

Победа сборной Украины над Боснией и Герцеговиной (2:1) в полуфинальном матче плей-офф отбора на Евро-2024 не порадовала российских болельщиков, которые теперь "с детства за Исландию", ведь именно с "парнями" Оге Харейде "сине-желтые" разыграют путевку на чемпионат континента. Хотя некоторые любители футбола в РФ признались, что болели за подопечных Реброва, и даже хвалили их за характер.

OBOZ.UA посмотрел, как реагировали на успех Украины в Зенице российские болельщики.

Надо сказать, что определенный процент россиян, которые называют себя адекватными, поддерживали украинцев в матче с боснийцами и высмеивали поведение хозяев поля, которые под конец второго тайма начали массово падать на газон с повреждениями и тянуть время при счете 1:0 в свою пользу.

"С такими позорными симуляциями от Боснии – по заслугам им досталось", "Кстати, в последние 10 минут игры у них внезапно перестало сводить ноги. Чудеса!" – писали болельщики.

"Более того – зачем-то пошли в атаку. Довбык забил впервые месяца за два, если не за три после травмы и унылой игры "Жироны". Две атаки с ходу и два гола. Безумный матч!" – отмечал другой читатель ресурса.

"Говорю как болельщик сборной Италии: по-хорошему Украина должна была напрямую отобраться на Евро, если бы судья поставил пенальти за откровенный фол на Мадриде. Конечно, его еще надо было бы забить, но реф откровенно вытащил за уши Италию. Желаю украинцам прохода, заслужили", – вспомнили в РФ событие последнего поединка Украины в отборочной группе (0:0).

Некоторые даже нахваливали украинских футболистов: "Яремчук четко вышел, конечно, сразу дал результат, вот этот топ-уровень". И обещали болеть за них в поединке с Исландией.

Хотя общий уровень игры украинцев не все оценивали высоко: "Красавцы! 85 минут играли отвратительно, но в концовке отыграли как надо". А также вспомнили, что Ребров и тренер боснийцев Милошевич в свое время вместе играли в казанском "Рубине".

Но сторонники кремлевского режима продолжали гнуть свою линию. "У Украины нет футбола, какая разница, выйдут они или нет", – написал один из них. На что ему напомнили, что украинские команды выступают в еврокубках, а футболисты играют в топовых чемпионатах, и спросили, где сейчас Россия.

Также вспомнили представители страны-агрессора "Донбасс Арену", которая сейчас находится в оккупации, и предложили украинцам сохранить то, что они имеют, намекая, что не стоит пытаться вернуть назад захваченные РФ территории Донбасса.

Боснийцев за поребриком тоже жалели: "Как же не дотерпели боснийцы...", "Все было в руках Боснии – и так они все это разбазарили", "Тупые бошняки, как можно было свинарнии продуть – придется теперь за селедочников топить".

И не могли не отметить, как ярко Россия в этот день в спарринге обыграла участника ЧМ-2022 Сербию и как еле-еле Украина прошла команду, ни разу не выступавшую на Евро. Но получили достойный ответ не сравнивать товарняки и официальные матчи.

Критиковали россияне Михаила Мудрика: "У Мудрика и скорость, и дриблинг, а мозгов нет, сколько моментов загубил".

Ну и, естественно, теперь большинство в РФ будет болеть за сборную Исландии в финальном матче отбора: "Вперед, Исландия!", "С детства за Исландию!".

Не обошлось без споров о братьях, когда один из российских фанатов назвал так украинцев. Ему ответили, что "эти братья Белгород бомбят..." Но оказалось, что "по телевизору сказали, что ситуация в Белгороде сплачивает русский народ. Так что это как санкции, только на пользу (если ты не белгородец, конечно)".

Ранее OBOZ.UA рассказывал, как на победу Украины отреагировали боснийские СМИ, мечтавшие о Евро-2024.

Также стало известно, что футболисты сборной Украины заработают за выход в финальную часть чемпионата Европы в Германии.

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