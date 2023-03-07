Главный тренер сборной Армении Александр Петраков назвал список футболистов из иностранных клубов, которые вызваны на первый матч отбора чемпионата Европы-2024. 25 марта в Ереване подопечные украинского специалиста проведут встречу против Турции.

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В списке легионеров, опубликованном Федерацией футбола Армении, присутствуют четыре игрока, выступающих в чемпионате России: Георгий Арутюнян ("Краснодар-2"), Наир Тикнизян ("Локомотив"), Эдуард Сперцян ("Краснодар") и Хорен Байрамаян ("Ростов").

Как сообщал OBOZREVATEL, Петраков возглавил сборную Армении 14 января. Доход Александра Васильевича, по неофициальной информации, составит 500-600 тыс. евро в год

Армяне встречалась с командой Украины в Лиге наций-2022/2023. Тогда оба матча завершились разгромной победой нашей сборной (3:0 и 5:0).

С марта 2020-го по ноябрь 2021-го армянской командой руководил испанец Хоакин Капаррос. Затем сборную возглавлял Роман Березовский.

65-летний Александр Петраков официально покинул сборную Украины 12 января.

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