Стало известно, сколько будет зарабатывать Петраков у друзей россиян

Зарплата нового главного тренера сборной Армении Александра Петракова составит 500-600 тысяч евро в год, сообщает авторитетный армянский журналист Роберт Маркосян. Доход 65-летнего Петракова в сборной Украины составлял 200 000 евро в год.

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Армения является партнером России по ОДКБ и входит в список дружественных стран РФ. О назначении украинца стало известно 14 января.

Сборная Армении встречалась с командой Украины в Лиге наций-2022/2023. Тогда оба матча завершились разгромной победой нашей сборной (3:0 и 5:0).

С марта 2020 до ноября 2021-го армянской командой руководил испанец Хоакин Капаррос. Он получал около 1 миллиона евро. Затем сборную возглавлял Роман Березовский.

Петраков официально покинул сборную Украины 12 января.

Александр Васильевич возглавил "желто-синюю" команду 17 августа 2021. Полноценный контракт был подписан 17 ноября.

За это время Петраков вместе с национальной сборной провел 15 матчей, добыв 6 побед и потерпев 2 поражения. Еще 7 игры были завершены вничью.

26 декабря СМИ сообщили, что новым наставником сборной Украины станет Сергей Ребров. Легенда "Динамо" сегодня работает в арабском "Аль-Айне", с которым имеет контракт до июня будущего года.

Стартовую встречу квалификации к Евро-2024 украинцы сыграют 26 марта в Лондоне с Англией. Также соперниками наших соотечественников будут сборные Италии, Северной Македонии и Мальты.

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