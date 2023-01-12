Официально: Петраков покинул сборную Украины. Он выгонял Малиновского и перешел на украинский язык

Украинская ассоциация футбола (УАФ) решила прекратить сотрудничество с главным тренером национальной команды Александром Петраков. Контракт с ним, срок действия которого завершился 31 декабря, продлевать не стали.

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Об этом говорится на официальном сайте УАФ. 65-летний специалист не смог вывести "сине-желтых" в финальную часть чемпионата мира 2022 года и в дивизион А Лиги наций.

"Для меня этот период жизни навсегда останется теплым воспоминанием в сердце. Мы стремились достичь наибольшего и подарить Украине радость побед в самый тяжелый период новейшей истории государства. Спасибо нашим лучшим в мире болельщикам за то, что горячо и искренне поддерживали и верили в нас! Я остаюсь самым ярым болельщиком сборной Украины! Слава Украине!" – прокомментировал ситуацию Петраков.

Теперь уже экс-наставник команды возглавил сборную Украины в ноябре 2021 года. Под его руководством "сине-желтые" провели 15 матчей, в которых добыли шесть побед, семь раз сыграли вничью и дважды проиграли.

Петраков запомнился болельщиком своим неординарным поведением. Сразу после прихода на свой пост он поскандалил с лидером команды Русланом Малиновским, которого выгнал из команды. После общественного давления специалисту удалось найти общий язык с игроком.

Кроме того, после одного из поединков Лиги наций он неадекватно отреагировал на вопрос одного из журналистов о своей работе с командой. Тренер театрально покачал головой, а затем сделал вид, что плюнул на пол, и произнес "Хотят только одного – чтобы я ушел".

Также стоит отметить, что после начала полномасштабного вторжения России, наставник "сине-желтых" полностью перешел на украинский язык в общении с прессой.

Как сообщал OBOZREVATEL,новым наставником сборной Украины станет Сергей Ребров. Легенда "Динамо" сегодня работает в арабском "Аль-Айне", с которым имеет контракт до июня будущего года.

Стартовую встречу квалификации к Евро-2024 украинцы сыграют 26 марта в Лондоне с Англией. Также соперниками наших соотечественников будут сборные Италии, Северной Македонии и Мальты.

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