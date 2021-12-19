Петраков: война с Россией сильно подкосила наши силы

Главный тренер сборной Украины по футболу Александр Петраков высказался о благополучии нашей страны. Специалист считает, что если б не агрессия страны-соседки, у Украины все было б прекрасно.

Петраков уверен, что еще спустя некоторое время все в Украине восстановится.

"Конечно, война с Россией сильно подкосила наши силы, но я думаю, что потихоньку-потихонтьку мы будем восстанавливаться. Я в этом просто уверен", – сказал Петраков в интервью "Футбольному формату".

Петракову не нравится, что у нас все прославляют артистов, и именно их называют элитой общества.

"Я так не считаю, откровенно говоря. Элита – это академики, ученые, наши врачи, это элита общество. Те же архитекторы, скульпторы", – признался Александр Васильевич.

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В конце интервью Петраков хотел бы пожелать всем нашим соотечественникам, чтобы они вместе с национальной сборной с могли поехать в Катар на чемпионат мира-2022.

"Это наша мечта, наша цель, а как будет – тем и прекрасен футбол", – сказал Петраков.

Как сообщал OBOZREVATEL, сборная Украины по футболу в отборочном турнире заняла второе место в группе D и смогла пробиться в плей-офф.

В заключительном поединке квалификации наши футболисты обыграли в гостях боснийцев.

После этого Украинская ассоциация футбола заключила полноценный контракт с Александром Петраковым.

Позже в СМИ была опубликована информация по зарплате наставника в украинской команде.