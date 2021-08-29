С Россией ни примирения, ни футболистов оттуда в сборной Украины не будет, – Петраков

Главный тренер сборной Украины Александр Петраков категорически отверг вариант с приглашением в команду игроков из чемпионата России. Наставник нашей футбольной команды объяснил свою позицию войной с Российской Федерацией.

По словам Петракова на него большое впечатление оказала стена памяти в центре Киева.

"Я вот где-то в феврале сидел дома, пандемия. столько не работал. Дай, думаю, пройдусь. Я коренной киевлянин. Пешком пошел по городу. Подошел к Михайловскому собору и пошел вниз по Трехсвятительской. Там со стороны фотографии воинов, которые погибли в АТО. Там и парни, и девушки, и столько этих фамилий, фото. Я понял, что сейчас ни футболистов с России, ни примирения, априори быть не может. Столько детей-сирот осталось. Сейчас нет. Никак. Может по прошествии какое-то времени... Но на данном этапе говорю прямо и откровенно – нет", – заявил Петраков во время презентации своего тренерского штаба.

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Как сообщал OBOZREVATEL, Петраков, которого исполком Украинской ассоциации футбола (УАФ) назначил исполняющим обязанностями главного тренера сборной Украины, в воскресенье, 29 августа, подписал официальный контракт.

В тренерский штаб вошли помощники главного тренера – Андрей Анненков и Александр Шовковский, тренер вратарей Вячеслав Кернозенко и тренеры по физической подготовке – Вячеслав Руженцев и Иван Баштовый.

Также помогать Петракову будут Владимир Лазаренко и Авраам Кампомар. Они будут заниматься разбором игр и делать нарезки с матчей конкурентов.