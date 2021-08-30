Петраков рассказал о перспективах лидера "Динамо" Буяльского в сборной Украины

Главный тренер сборной Украины Александр Петраков признался, что уже обсуждал с лидером "Динамо" Виталием Буяльским его будущее в национальной команде. Несмотря на это, специалист не стал раскрывать возможную роль полузащитника киевлян в своих построениях.

Александр Васильевич отметил хорошую форму, в которой сейчас находится Буяльский. Он заявил, что будет ставить Виталия в основной состав, если тот будет выполнять необходимые требования.

"Я с ним разговаривал на профессиональные темы. Я пока не буду раскрывать тактическую схему сборной. Мы с Виталиком обсудили некоторые нюансы. Сегодня он прибудет в команду. Замечательно, что он сейчас выделяется на уровне чемпионата. Однако уровень сборной совсем другой, там другие требования. Если он будет соответствовать этой роли, то будет выходить в основном составе. Все лучшие футболисты будут играть, не волнуйтесь", – цитирует слова Петракова сайт Украинской ассоциации футбола (УАФ).

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Напомним, что Буяльский практически не играл в национальной команде, пока ею руководил Андрей Шевченко. На его счету всего 155 минут за 8 матчей, в которых Виталий принял участие.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Петраков рассказал, будет ли он вызывать в сборную футболистов, которые играют в России.