Петраков прокомментировал ничью с Боснией и Герцеговиной

Главный тренер сборной Украины Александр Петраков признался, что вся команда расстроена ничейным результатом в матче с Боснией и Герцеговиной. По словам наставника, 1:1 – это негативный результат.

В тоже время Петраков отметил, что еще до матча во Львове все понимали, что самая ключевая встреча будет в Боснии.

"И еще у них матч с финнами. Я поблагодарил всех за игру и предложил готовиться к выездному поединку. Почему случился сбой? На этом уровне играть, нужно реализовывать моменты. Не забил ты, забьют тебе. Так и произошло. Сборная очень глубоко села. У Матвиенко и Соболя были разрывы в линии. Уже в перерыве Ярмоленко и Яремчук подсели... Это не были плановыми заменами", – заявил Петраков в эфире телеканала "Футбол".

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Объяснил наставник свои замены во втором тайме.

"Если выпустить двух опорников, то не было б продвижения вперед. Я думал сделать 4-4-2 , защитника поменять. Но потом вижу, парни устали, Кривцов, Забарный... Понял, что можем и проиграть. Мне помощники еще на 62-й минуте предлагали поменять Шапаренко. Но на кого? У нас нет равноценной замены. Мы б еще глубже сели", – сказал Александр Васильевич.

Тренер также объяснил, почему не выпустил Довбика.

"Почему не Довбик? Это было мое решение. Я его выпустил в Хельсинки, а тут чисто мое решение выпустить Сикана. Чисто интуитивное. Большое спасибо болельщикам. Такой поддержки я еще не видел. Извиняюсь, что не выиграли", – подытожил Петраков.

Как сообщал OBOZREVATEL, перед матчем стадион во Львове фантастически исполнил гимн Украины, по ходу встречи зажигал матерным хитом про Путина.