"Арена Львов" вместе с DZIDZIO фантастически исполнила гимн Украины перед матчем с Боснией и Герцеговиной

Максим Иншаков
Максим Иншаков
Футбол
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Арена Львов

Болельщики, собравшиеся на "Арене Львов", устроили невероятный прием сборной Украины по футболу в 7-м туре отбора на чемпионат мира-2022. Перед началом игры фанаты, которые согласно коронавирусным ограничениям заполнили лишь на 2/3 стадион, вместе с украинским певцом DZIDZIO (Михаил Хома) фантастически исполнили гимн нашей страны.

Судя по телевизионной картинке, такое патриотическое настроение передалось и игрокам нашей команды .Футболисты старались подпевать солисту и трибунам, настраиваясь на предстоящую битву.

OBOZREVATEL предлагает своим читателям посмотреть, как это было.

Отметим, что украинские фанаты отмечаются подобным исполнением не только на домашних трибунах.

Украинские фанаты
Видео дня

Во время игры 1-го тура Евро-2020 против Нидерландов арена в Амстердаме ошеломляюще исполнила гимн Украины.

Гимн Украины перед игрой с Францией

Наши соотечественники также отметились своими вокальными данными в поединках против Северной Македонии, Австрии и Швеции. ​

Украинские футболисты
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