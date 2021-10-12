"Арена Львов" вместе с DZIDZIO фантастически исполнила гимн Украины перед матчем с Боснией и Герцеговиной

Болельщики, собравшиеся на "Арене Львов", устроили невероятный прием сборной Украины по футболу в 7-м туре отбора на чемпионат мира-2022. Перед началом игры фанаты, которые согласно коронавирусным ограничениям заполнили лишь на 2/3 стадион, вместе с украинским певцом DZIDZIO (Михаил Хома) фантастически исполнили гимн нашей страны.

Судя по телевизионной картинке, такое патриотическое настроение передалось и игрокам нашей команды .Футболисты старались подпевать солисту и трибунам, настраиваясь на предстоящую битву.

OBOZREVATEL предлагает своим читателям посмотреть, как это было.

Отметим, что украинские фанаты отмечаются подобным исполнением не только на домашних трибунах.

Видео дня

Во время игры 1-го тура Евро-2020 против Нидерландов арена в Амстердаме ошеломляюще исполнила гимн Украины.

Наши соотечественники также отметились своими вокальными данными в поединках против Северной Македонии, Австрии и Швеции. ​