Украинские болельщики, собравшиеся на матч 7-го тура отбора на чемпионат мира по футболу-2022 нашей сборной против национальной команды Боснии, отметились ярким перфомансом. Фанаты исполнили знаменитый матерный хит про президента России.

На самом старте поединка, а также в концовке первого тайма все зрители "Арены Львов" затянули "Путин - ху*ло". Комментатор Виктор Вацко в это мгновение в эфире как бы случайно сделал паузу, чтобы речевка львовян была слышна всем телезрителям.