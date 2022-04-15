Момент дня. 12-летний парень, спасшийся из Мариуполя, забил победный гол за "Шахтер". Видео

Донецкий "Шахтер" выиграл второй матч на благотворительном турнире Shakhtar Global Tour for Peace. Поединок в Гданске против польской "Лехии" завершился со счетом 3:2.

После того, как основное время завершилось со счетом 2:2, организаторы сделали неожиданную замену. Оформившего дубль Михаила Мудрика заменил 12-летний уроженец Харцизска Дима Кеда.

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Парень пробежал с мячом с центра поля и со второй попытки поразил ворота поляков.

Дима после оккупации его родного города в 2014 году, уехал с родителями в Мариуполь. С 24 февраля Кеда жили в Восточном районе города, но после усиления бомбардировок, переехали в Приморский район к друзьям, а когда и там все разбомбили российские войска, семья решила спрятаться в подвале Мариупольского драмтеатра.

С 6 по 15 марта Дима с родными был там, а за день до трагической бомбардировки, ему удалось эвакуироваться и добраться до Польши.

"Лехия" – "Шахтер" 2:3

Голы: Диабате, 12, Оконевские, 90+2 - Мудрик, 7 (пен.), 58, Дмитрий, 90+4

Стартовый состав Шахтера:

Как сообщал OBOZREVATEL, в первом матче тура "горняки" со счетом 0:1 уступили 46-кратному чемпиону Греции Олимпиакосу".