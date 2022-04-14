Ракицкий впервые в карьере спел гимн Украины перед матчем. Видео

Знаменитый украинский футболист Ярослав Ракицкий, который недавно вернулся в донецкий "Шахтер", сбежав из питерского "Зенита", впервые в своей карьере спел предматчевый гимн Украины. Эпизод случился в поединке на благотворительном турнире Shakhtar Global Tour for Peace против польской "Легии".

32-летний защитник отказался от традиционного игнорирование гимна и вместе с Ольгой Поляковой исполнил несколько строк.

Видео дня

Режиссер трансляции практически все время держал в кадре зрителей, но под конец показал игроков "Шахтера". В кадр попал и Ракицкий, который шевелил губами.

В первом матче в Афинах на стадионе "Георгиос Караискакис" "Шахтер" со счетом 0:1 уступил 46-кратному чемпиону Греции Олимпиакосу".

Напомним, что следующие поединки запланированы с "Фенербахче" и "Хайдуком". Вырученные от благотворительных матчей средства горняки передадут на гуманитарную помощь жителям Украины.

Ранее Ракицкий сделал откровенное признание про гимн Украины, объяснив свою позицию касательно этого. Кроме того, жена Ярослава Ольга выразила недоумение, почему он должен петь "сине-желтый" гимн.

Экс-защитник сборной Украины Артем Федецкий рассказал, что в сборной Украины спокойно относились к тому, что Ярослав не поет гимн.