newspaper

Ракицкий впервые в карьере спел гимн Украины перед матчем. Видео

Максим Иншаков
Футбол
2 минуты
2,6 т.
Ярослав Ракицкий

Знаменитый украинский футболист Ярослав Ракицкий, который недавно вернулся в донецкий "Шахтер", сбежав из питерского "Зенита", впервые в своей карьере спел предматчевый гимн Украины. Эпизод случился в поединке на благотворительном турнире Shakhtar Global Tour for Peace против польской "Легии".

Все в Шахтере исполняли гимн

32-летний защитник отказался от традиционного игнорирование гимна и вместе с Ольгой Поляковой исполнил несколько строк.

Ярослав Ракицкий
Видео дня

Режиссер трансляции практически все время держал в кадре зрителей, но под конец показал игроков "Шахтера". В кадр попал и Ракицкий, который шевелил губами.

В первом матче в Афинах на стадионе "Георгиос Караискакис" "Шахтер" со счетом 0:1 уступил 46-кратному чемпиону Греции Олимпиакосу".

Напомним, что следующие поединки запланированы с "Фенербахче" и "Хайдуком". Вырученные от благотворительных матчей средства горняки передадут на гуманитарную помощь жителям Украины.

Ракицкий на Евро-2016.

Ранее Ракицкий сделал откровенное признание про гимн Украины, объяснив свою позицию касательно этого. Кроме того, жена Ярослава Ольга выразила недоумение, почему он должен петь "сине-желтый" гимн.

Ярослав Ракицкий в сборной Украины.

Экс-защитник сборной Украины Артем Федецкий рассказал, что в сборной Украины спокойно относились к тому, что Ярослав не поет гимн.

ПольшаВаршаваФК ШахтерЛегия ВаршаваЯрослав Ракицкий