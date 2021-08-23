Нового тренера сборной Украины Петракова засекли в метро: опубликованы фото

Новый главный тренер сборной Украины Александр Петраков пользуется общественным транспортом в Киеве. 64-летний специалист был замечен в столичном метро после поединка 5-го тура Премеьр-лиги Украины между "Динамо" и черниговской "Десной".

Соответствующим фото на своей странице в социальной сети Facebook поделилась известная журналистка Ирина Козюпа. Она призналась, что была удивлена увидеть наставника в подземке.

"Я глазам своим не поверила. Думала, ого так похож на нового тренера сборной Украины. А потом подошла и спросила: "Простите, а вы же Александр Васильевич?" И это был Петраков. Тренер, выигравший молодежный чемпионат мира и тренер, который стал и.о. в национальной команде, ехал домой в метро. Очень скромный и приветливый. Не мог понять, почему меня удивило то, что он ездит в метро. Мол, ничего особенного в этом нет", – написала Ирина под снимками.

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Напомним, Петраков был назначен исполняющим обязанности главного тренера сборной Украины после ухода Андрея Шевченко. Новый наставник "желто-синих" будет готовить команду к матчам отбора ЧМ-2022 с Казахстаном (1 сентября) и Францией (4 сентября), а также спаррингу с чехами (8 сентября).

Как сообщал OBOZREVATEL, Александр Петраков и Андрей Шевченко встретились во время матча Премьер-лиги "Десна" – "Динамо". Тренеры поприветствовали друг друга рукопожатием, а момент попал на видео.