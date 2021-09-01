Первый в истории! Криштиану Роналду установил новый мировой рекорд. Видео

Лидер сборной Португалии Криштиану Роналду, забив на 89-й минуте первый гол Ирландии в 4-м туре отбора на чемпионат мира по футболу-2022, установил новый мировой рекорд по количеству голов за национальную команду. Точный удар по воротам Гэвина Базуну стал 110-м в карьере 36-летнего нападающего "Манчестер Юнайтед".

На 96-й минуте португалец забил и 111-й мяч, добыв для своей сборной победу и сделав дубль в игре с ирландцами.

Предыдущее достижение принадлежало футболисту сборной Ирана Али Даэи. 52-летний экс-нападающий блистал в период с 1993 по 2006 года, забив 109 мячей.

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Отметим, что встреча Португалия – Ирландия завершилась со счетом 2:1. В этой игре Роналду не реализовал пенальти, а также ударил за хамство ирландского игрока.

Как сообщал OBOZREVATEL, сборная Украины в матче 4-го тура отбора на ЧМ-2022 сыграла вничью с Казахстаном.