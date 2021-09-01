Криштиану Роналду ударил соперника за хамство в матче отбора ЧМ-2022. Видео

Звездный форвард сборной Португалии Криштиану Роналду и футболист команды Ирландии Дара О’Ши устроили стычку в матче 4-го тура отбора на чемпионат мира-2022. Инцидент случился в первом тайме.

Словенский арбитр Матей Юг на 12-й минуте назначил пенальти в ворота ирландцев. Новичок Манчестер Юнайтед установил мяч на 11-метровую отметку и начал готовиться к выполнению удара, когда О'Ши, представляющий английский "Вест Бромвич", ногой откинул круглый снаряд в сторону.

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Это взбесило Роналду и тот дал оплеуху сопернику. Дара словно подкошенный упал на газон, всем своим видом показывая, как ему больно. Юг оставил без внимания это происшествие, не показав никому никаких карточек .

Отметим, что это пенальти 36-летний Роналду не забил. Гэвин Базуну, выступающий за "Портсмут" из третьей лиги Англии, угадал направление и отбил удар.

Это стало первым незабитым ударом Криштиану с точки с 2018 года. С тех пор он реализовал все 6 попыток с 11 метров.

Как сообщал OBOZREVATEL, сборная Украины в матче 4-го тура отбора на ЧМ-2022 сыграла вничью с Казахстаном.