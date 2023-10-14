Первый в истории! Футболист 'Динамо' забил гол через 56 секунд и установил рекорд. Видео

Полузащитник сборной Люксембурга Жерсон Родригес, права на которого принадлежат киевскому "Динамо", оформил исторический рекорд своей национальной команды. 28-летний футболист, играющий в аренде в турецком "Сивасспоре", забив в ворота команды Исландии, возглавил список бомбардиров Великого Герцогства.

Родригес вышел на поле во втором тайме, а уже через 56 секунд праздновал гол. На 46-й минуте в результате быстрой трехходовки Жерсон получил мяч на границе штрафной и дальним ударом не оставил шансов голкиперу.

Это стало 17-м голом Родригеса в футболке сборной Люксембурга. Таким образом он побил достижение Леона Марта, которое держалось 77 лет.

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Встреча 7-го тура отбора на чемпионат Европы-2024 по футболу завершилась вничью 1:1. Отметим, что на последних секундах Родригес мог вырвать для своей сборной победу, но не попал в пустые ворота.

Как сообщал OBOZ.UA:

2 августа 2019 года Родригес подписал пятилетний контракт с "Динамо"

16 декабря футболист был переведен в дублирующий состав после приезда на тренировку с запахом перегара

"Динамо" до 26 июля отправило Жерсона в аренду в турецкий "Анкарагюджю"

C того времени люксембуржец успел поиграть во французском "Труа", турецком "Эюпсоре" и арабском "Аль-Вахде"

В июне 2023 самая красивая девушка Люксембурга обвинила Жерсона Родригеса в насилии, выложив фотографию их встречи.

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