Самая красивая девушка Люксембурга обвинила футболиста 'Динамо' в насилии. Фотофакт

Победительница конкурса "Мисс Люксембург-2020" Эмили Боланд обвинила футболиста "Динамо" Жерсона Родригеса в насилии. 27-летняя девушка выложила у себя в Instagram фотографию разбитой губы, заявив, что это сделал 27-летний хавбек, выступающий сейчас в аренде в саудовском "Аль-Вахде".

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"Я люблю тебя" по версии Жерсона Родригеса", - подписала Боланд снимок.

Также она добавила, что ей надоело молчать, и посоветовала всем девушкам бежать от любых отношений, в которых их презирают. Эмили уверена, что невозможно изменить того, кто причиняет боль психически и физически.

Жерсон долгое время встречался с украинской теннисисткой Ольга Янчук, выходивший последний раз на корт в сентябре 2019 года.

В свое время Ольга рассказывала, что они познакомились сразу же после перехода Родригеса в "Динамо" через общих знакомых.

27 ноября 2020 года Ольга родила ему сына, но в 2022-м пара распалась.

Вскоре Жерсон завязал отношение с Боланд, провстречался с Эмили несколько месяцев и даже имел с ней общий проект бренда одежды "Bogère".

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