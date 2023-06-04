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Самая красивая девушка Люксембурга обвинила футболиста "Динамо" в насилии. Фотофакт

Максим Иншаков
Футбол
2 минуты
26,2 т.
Самая красивая девушка Люксембурга обвинила футболиста 'Динамо' в насилии. Фотофакт

Победительница конкурса "Мисс Люксембург-2020" Эмили Боланд обвинила футболиста "Динамо" Жерсона Родригеса в насилии. 27-летняя девушка выложила у себя в Instagram фотографию разбитой губы, заявив, что это сделал 27-летний хавбек, выступающий сейчас в аренде в саудовском "Аль-Вахде".

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"Я люблю тебя" по версии Жерсона Родригеса", - подписала Боланд снимок.

Самая красивая девушка Люксембурга обвинила футболиста "Динамо" в насилии. Фотофакт

Также она добавила, что ей надоело молчать, и посоветовала всем девушкам бежать от любых отношений, в которых их презирают. Эмили уверена, что невозможно изменить того, кто причиняет боль психически и физически.

Самая красивая девушка Люксембурга обвинила футболиста "Динамо" в насилии. Фотофакт
Самая красивая девушка Люксембурга обвинила футболиста "Динамо" в насилии. Фотофакт
Самая красивая девушка Люксембурга обвинила футболиста "Динамо" в насилии. Фотофакт
Самая красивая девушка Люксембурга обвинила футболиста "Динамо" в насилии. Фотофакт

Жерсон долгое время встречался с украинской теннисисткой Ольга Янчук, выходивший последний раз на корт в сентябре 2019 года.

Самая красивая девушка Люксембурга обвинила футболиста "Динамо" в насилии. Фотофакт

В свое время Ольга рассказывала, что они познакомились сразу же после перехода Родригеса в "Динамо" через общих знакомых.

Самая красивая девушка Люксембурга обвинила футболиста "Динамо" в насилии. Фотофакт

27 ноября 2020 года Ольга родила ему сына, но в 2022-м пара распалась.

Самая красивая девушка Люксембурга обвинила футболиста "Динамо" в насилии. Фотофакт

Вскоре Жерсон завязал отношение с Боланд, провстречался с Эмили несколько месяцев и даже имел с ней общий проект бренда одежды "Bogère".

Самая красивая девушка Люксембурга обвинила футболиста "Динамо" в насилии. Фотофакт

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