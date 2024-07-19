Первый сезон в еврокубках: готова ли команда Усика из УПЛ к старту в Европе

"Полесье", контракт с которой подписал Александр Усик, готовится к старту в еврокубках. В первом же сезоне в элите команда смогла пробиться в Лигу конференций. Прагматический финал прошлого сезона запомнился кардинальными переменами – новый тренер, громкие закупки, обновленная психология. Этим летом житомиряне пытались стать качественно новым клубом – и они стартуют в ЛК сразу после "Динамо" в Лиге Чемпионов. OBOZ.UA собрал все интересующие вопросы о подготовительном процессе и оценивает шансы дебютанта еврокубков.

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Хватит ли денег?

Вопрос бюджета для украинских клубов всегда стоит остро, "Днепр-1" наглядный тому пример. Такой стремительный взлет житомирян и сразу выход в ЛК вызвал много вопросов и первый – хватит ли средств? За последний год "Полесье" увеличило уставный капитал уже до миллиарда, намекнув, что с финансовой составляющей все должно быть хорошо.

Деньги сохранят и за счет того, что не станут спасательным кругом. Весь июнь ходили слухи, что житомиряне могут помочь "Днепру-1" с финансированием. Но 10 июля клуб расставил все точки - официально опровергнут факт якобы предложения президента Буткевича о предоставлении какой-либо помощи или финансирования.

А вот трансферы пока бесприбыльны. Ушли более десятка футболистов: трое вернулись в свои клубы, Грицук и Янаков в аренде у "Звягеля", с Поспеловым, Бойко и Ндукве прекратили сотрудничество. Свободными агентами сменили прописку Кравец, Шабанов, Морозко – ни один из этих игроков не принес ни гривны, ни евроцента в бюджет клуба.

В составе громкие пополнения

Команда совсем не стеснялась выложить большие средства за новичков – на середину июля потратили уже 2,8 млн евро: приобрели Сарапия (800 тыс), Гуцуляка (600), Бескоровайного (600), Майсурадзе (400), Трайкова (300) и Корнийчука (100). Еще 4 футболиста пришли свободными агентами - Волынец и Бабенко из "Днепра-1", Виалле из бразильского "Итуано" и Матич из "Локомотивы". Арендованными присоединились Пайшао и босниец Бристрич.

Относительно последнего есть интересный факт - его взяли у будущего соперника по еврокубкам "Олимпии", еще не зная, что выпадет именно эта команда. За полтора года в словенском чемпионате нападающий смог забить только 6 мячей, гораздо активнее он молодежки Боснии - 6 голов в 11 поединках. Похоже, через него смогут узнать какие-нибудь тайны игры люблянцев.

У нового тренера нет опыта еврокубков

Имад Ашур пришел в "Полесье" сразу после завершения сезона УПЛ – ему дали почти два месяца на построение команды мечты. 36-летний коуч работал с молодежью "Черноморца", два года провел в Катаре. А перед подписанием контракта с житомирянами он несколько лет проработал в структуре одного из главных конкурентов - наставником юношеской команды "Днепра-1".

Молодой тренер никогда не возглавлял профессиональные клубы и тем более не знает вкус крупных международных турниров. "Полесье" и ЛК – его двойной первый опыт. Но в Ашуре не сомневаются: коллеги говорят, что он очень умный и эмоционально развитый, а также неутомимый. В новом сезоне (и уже на следующей неделе в еврокубках) мы сможем увидеть более атакующее "Полесье", которое готовится к контрпрессингу. Отметил это и новичок команды Руслан Бабенко:

"Методы Имада Ашура? С первого дня он заметил, что никому не будет легко. Мы провели две тренировки и уже устали, а он сказал, что мы еще даже не тренировались. Возможно, он специально так сказал, а дальше будет легче? Не знаю .Я считаю, что это важно. Лучше быть готовым. - Руслан Бабенко, игрок "Полесье"

С начала июля команда на сборах

Житомиряне для спаррингов выбрали 4 украинских клуба, с тремя разобрались: 2:1 против "Кудровки", 1:0 против "ЛНЗ", 4:1 с "Вересом". Ничья зафиксирована только против "Эпицентра" (2:2); к слову, удержать результат помог Назаренко, которого не отпустили в футбольную олимпийскую сборную. Завершили сборы внутренним спаррингом – разгром 4:0 команды "Полесье-2". Вчера команда прибыла в Польшу, откуда отправится в Любляну на первую еврокубковую игру в истории.

На что способна "Олимпия"?

Житомиряне должны понять, что на пути к групповому этапу (который будет тоже по формату общей группы) им будут противостоять 3 команды. "Олимпия" первая, она имеет очень противоречивую историю выступлений в еврокубках: клуб лишь однажды смог пробиться в основную часть, хотя частенько подходил к ней вплотную в квалификации. Скажем откровенно, мало кто в Украине знает многое о словенском футболе. Сборную и известных игроков можем охарактеризовать, внутренний футбол – нет. Это признают и сами игроки "Полесья". Интересно будет посмотреть, чему научил своих подопечных новый тренер, как подготовился его штаб, что удастся замиксовать из новеньких футболистов.

Конечно, не мог не прокомментировать предстоящую встречу именно Бристрич: по его мнению, "Олимпия" не будет недооценивать "Полесье" и постарается сыграть мощно. Кстати, в прошлом году с молодым нападающим команда зацепилась за группу Лиги конференций. Выйти в плей-офф не удалось, но неоценимый опыт еврокубковых игр люблянцы получили.

Тренер Ашур пока не говорил о сопернике предметно. Сразу после жеребьевки он подчеркнул, что его задача – разобрать словенцев и быть готовым. Все зависит от того, как быстро игроки адаптируются к его принципам. А уж аналитики пусть делают прогнозы и оценивают конкретные эпизоды.

Нам на руку может сыграть фактор болельщиков: люди в Словении не слишком интересуются футболом. "Олимпия" в этом вопросе не исключение: команда разрывает шаблоны своими неожиданными выходами в еврокубки, но даже это не заставит арену заполниться по полной - 7 тысяч (половина емкости) уже будет чрезвычайным событием. Теперь главное, чтобы "Полесье" на собственный матч собрало достаточно аудитории. Игра, кстати, пройдет в начале августа. Домашней ареной житомиряне определили "Городской стадион имени Петра Вечерка" в польском Гливице.

Прозвучит банально, но хорошая настройка на турнир способна сотворить чудо для украинской команды. Матчи второго раунда квалификации Лиги конференций пройдут 25 июля и 1 августа.