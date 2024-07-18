Первый соперник – союзник России: как 'Динамо' подготовилось к возвращению в ЛЧ

Считанные дни остаются до старта киевского "Динамо" в ЛЧ. Возвращение в элитный еврокубок подготовило экзамен уже на первой же стадии - в группу следует преодолеть трех соперников. Готовы ли киевляне к этому пути? Кто будет помогать Шовковскому в его первом тренерском евросезоне? OBOZ.UA рассказывает все детали подготовки бело-синих к сложному и столь желаемому сезону в Лиге Чемпионов.

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Со времени последнего участия в ЛЧ имеем много изменений

Главной новацией будет единственная на всех таблица, если бело-синие туда выйдут. А еще "Динамо" сможет протестировать 5 замен и дополнительную в экстра-таймах. Также следует внимательно взглянуть на соперников – среди них появились новые и опасные команды. Только из Топ-5 лиг квалифицировались в группы 4 дебютанта - "Астон Вилла", "Болонья", "Жирона" и "Брест". Если киевляне без проблем преодолеют три команды отбора, то могут встретиться с этими крутыми коллективами.

В Лиге Чемпионов киевляне в последний раз были 2 года назад, но за это время изменилось так много, что динамовцам может быть необычно стартовать в таком турнире. Хотя обратите внимание на то, что Украина и ее ассоциация упали аж на 19-е место в рейтинге УЕФА - со следующего сезона будем начинать в ЛЧ одним клубом, только чемпион сможет получить путевку в элитный евротурнир. Да и то - только во 2-й этап квалификации, где нужно будет преодолеть 3 этапа. Так же, как и "Динамо", которому удалось попасть еще с серебряной строчки. Из красивых фактов – у киевлян новая форма:

Что с игроками?

"Динамо" этим летом подрывает трансферный рынок - многие громкие имена ушли из команды, столько же пополнили ее. Вот краткий перечень главных футболистов на выход: с Кендзерой договорились о расторжении контракта, Родригес год проведет в Китае; Сирота отправляется в аренду в "Маккаби", а Булеца - в "Легию". Кравенко и Делунд пошли по свободным агентам.

Сага вокруг усиления динамовцев не менее интересна. На днях подписали грузинского центровика Александра Пейкришвили; 18-летний футболист останется в структуре клуба на 5 лет и может отыграть как опорника, так и ЦАП. До этого заключили контракты с Брагару ("Черноморец"), Рубчинским ("Днепр-1"), Себальосом ("Форталеза"). Самый громкий трансфер произошел внутри страны - Пихаленок, которого украли прямо из-под носа у "Шахтера". Александр в целом описал главные ожидания от евросезона для новичков киевлян:

"Очень интересно, каким будет новый формат. Знаю, что будет тяжело, учитывая, что мы стартуем со второго квалификационного раунда. Мы с "Днепром-1" в прошлом году выступили в квалификации не очень удачно. Но надеюсь, что моя мечта сбудется – сыграть в Лиге чемпионов по футболке "Динамо". - Александр Пихаленок, полузащитник киевского "Динамо"

Олимпийский десант не повлияет на еврокубки

"Динамо" делегировало в олимпийскую футбольную сборную двух футболистов - это полузащитники Максим Брагару и Николай Михайленко. Это идеальное решение для команды: репутационно поддерживают Ротаня (ведали отдали прислали ему игроков), а чисто спортивно не теряют в силе (оба только что прибыли в Киев). Шовковскому есть из кого выбрать даже при их отсутствии.

Время отъезда приходится на обе игры с "Партизаном" - и это совершенно золотая середина, которую столичный клуб реализовал максимально удачно для себя во всех аспектах. Для тренерского штаба оба игрока не будут "лишними" при выборе состава на еврокубковые игры. Ну, а если они сыграют против сверстников на Олимпиаде, то смогут привезти опыт и будут уже разогреты под возможный следующий этап ЛЧ и старт украинской лиги.

Чего ждать от "Партизана"?

Прежде всего, слабой игре в атаке. Даже тренер сербов Александар Станоевич сказал, что после нескольких товарняков его команда все равно не в силах создать что-то опасное впереди. У "Партизана" сохраняется проблема нехватки ударов и фактического отсутствия в последней трети у чужих ворот. Еще среди проблем – медлительность, ведь игроки без мяча не двигаются так, чтобы перекрыть свободные зоны.

Хотя не следует недооценивать соперника, каким бы ни собранным и отвратительным он ни сдавался. "Партизан" очень молод, средний возраст меньше 26 лет. За счет этого коллектив забивной, хотя и не показал этого в полной мере во время летних товарищеских матчей. Тот же Салданья - лучший бомбардир прошлогодней сербской лиги, Натхо совершил 11+8 по системе гол+пас, не отстающий от него Запад, Николич и Калюлю. Также белградцы вспыльчивы: им присущ силовой футбол с жесткой борьбой за мяч. Поэтому нелишне будет вспомнить, как бело-синие громили партизанцев в Лиге Европы 7 лет назад:

Подготовку к сезону сербы уже завершили, белградский клуб сыграл 4 товарняка и выиграл только один, да и тот по пенальти. Тренер сказал - рано думать о "Динамо" уже сейчас, ведь впереди матч против "Напредака". Наговорил он многое, даже успел сравнить киевлян по силе с московским "динамо", вероятно ожидая оказать моральное давление на украинский клуб. Впрочем, потом сербы пролетели от "цска" 3:0, поэтому одиозные заявления могут такими и оставаться.

Когда и где первая игра?

В еврокубки "Динамо" готовится на сборах в Австрии. Там отрабатывали взаимодействие в обороне и атаке. Многие уделили тактике и акцентам на сильные стороны соперников. В товарняках киевляне пока идут без поражений: первые два спарринга сыграли вничью (в частности с "Шальке"), еще два - выиграли. Заключительный подготовительный матч будет сегодня: в 18.00 игра против берлинского "Униона". Далее – выезд на ЛЧ.

Еврокубковое "Динамо" будет базироваться в Польше, выбрали стадион "Арена Люблин" в одноименном городе. Это новый комплекс, построенный десять лет назад, на нем может уместиться около 16 тысяч зрителей. Первая игра для украинцев номинально домашняя еврокубка пройдет сам там, 23-го июля. Ответный матч - в Белграде 31-го числа.