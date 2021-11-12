Павелко откровенно рассказал об уходе Шевченко из сборной Украины

Тренерский штаб Андрея Шевченко еще перед стартом чемпионата Европы-2020 не намеревался продолжать работу с командой. Специалисты были заинтересованы в переходе на работу в клубе.

Об этом в интервью "Радио НВ" рассказал президент Украинской ассоциации футбола (УАФ) Андрей Павелко. По его словам, наставнику "желто-синих" и его помощникам было предложено продлить соглашение до конца будущего года.

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"Почему-то наша позиция была воспринята так, что она разбита на два контракта. После Евро-2020 мы хотели, что штаб Шевченко и далее продолжал работу. Но давайте вспомним, что перед ЧЕ тренерским штабом было сказано, что им интересно посмотреть по сторонам в направлении клубной работы. Рукописи не горят. Но я уверен: все, что не делается, все к добру", – сообщил Павелко.

Он добавил, что в будущем Шевченко обязательно еще раз возглавит национальную команду. "Опыт работы на клубном уровне даст толчок развитию этого тренерского штаба и главного тренера, и он через время вернется к работе в сборной и покажет еще лучший результат, чем на Евро-2020", – подытожил президент УАФ.

Как сообщал OBOZREVATEL, Андрей Шевченко подписал контракт с итальянским "Дженоа". Преемник 45-летнего специалиста в сборной Украины Александр Петраков отреагировал на назначение Шевченко.