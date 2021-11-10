Без вины виноватый. Почему Шевченко ждет провал в Италии: 7 причин

Легенда Украины и бывший наставник национальной сборной Андрей Шевченко будет делать первые шаги в клубном футболе в Италии – на должности главного тренера "Дженоа". Сказать, что эта новость наделала шума в мировой прессе – не сказать ничего. Итальянцы до сих пор вспоминают, как Шевченко блистал, выступая в футболке "Милана". И ждут от него больших успехов уже в качестве тренера. Однако обладатель Золотого мяча столкнется со множеством проблем на новом месте работы.

О том, какие трудности будут ожидать Шевченко в итальянском клубе и почему ему будет намного сложнее, чем в сборной Украины, читайте в материале OBOZREVATEL.

1. Турнирное положение. Что такое "Дженоа" прямо сейчас? Это команда, которая идет на 17-м месте в Серии А и борется за то, чтобы не попасть в зону вылета. За 12 туров новая команда Шевченко набрала всего 9 очков, умудрившись одержать всего лишь 1 победу.

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Календарь у "Грифонов" до конца года очень тяжелый – "Рома", "Удинезе", "Милан", "Ювентус", "Сампдория", "Лацио" и "Аталанта". Для полного счастья Шевченко не хватало еще "Интера" с "Наполи". Разумеется, шансов подняться выше в турнирной таблице очень мало. Дебют экс-наставника сборной Украины в Италии вряд ли будет ярким и зрелищным.

2. Команда. Средний возраст 34 игроков "Дженоа" – 27,6 лет. При этом уже 10 из них успели разменять четвертый десяток. В старте на поле выходят такие футбольные "динозавры", как Сальваторе Сиригу, Доменико Кришито, Валон Бехрами, Горан Пандев и другие.

"Дженоа" сегодня – одна из самых возрастных команд чемпионата Италии. А чем старше игроки, тем больше они подвержены травмам (прямо сейчас в лазарете команды числится 8 футболистов). Да и силы уже не те, непросто в 30+ отбегать по 90 минут с максимальной самоотдачей. Опыт – это, безусловно, хорошо и полезно. Но молодой крови "красно-синим" очевидно не хватает.

3. Новые владельцы. Шевченко получил должность после того, как бразды правления клубом перешли к американской инвестиционной фирме "777 Partners", которая приобрела мажоритарную долю "Дженоа" за 150 миллионов евро. Но действительно ли американцы заинтересованы в том, чтобы способствовать прогрессу команды и добиваться более амбициозных целей? Есть факты, которые позволяют в этом усомниться.

в Италии уже есть клубы с иностранными владельцами. В частности, в этом списке фигурируют "Специя", "Венеция" и "Болонья". Добились ли они успеха? Вопрос риторический.

"777 Partners" сходу захотела, чтобы команду возглавил тренер с мировым именем. Именно поэтому наряду с Шевченко рассматривалась кандидатура легенды итальянского футбола Андреа Пирло.

в клубе продолжат работать люди Энрико Прециози, который решил продать клуб еще два года назад. Фактически, президент отошел от дел, но связи с новыми владельцами поддерживать будет.

Очевидно, американцы захотели тренера с именем из-за маркетинговых целей, чтобы привлекать больше инвестиций и спокойно заниматься обналичиваем своих миллионов. Спортивные цели у них отнюдь не стоят в приоритете.

4. Трансферы. Допустим, что новые владельцы "Дженоа" все же выделят тренерскому штабу Шевченко какую-то круглую сумму на усиление состава. Но, во-первых, зимой трансферный рынок достаточно вялый, футболисты не охотно меняют клубы посреди сезона. Во-вторых, назревает ключевой вопрос – как заманить сильного и молодого игрока в команду, которая не то, что не способна бороться за выход в еврокубки, а и вовсе рискует пойти на понижение в классе?

Да и приобретение нового футболиста еще не гарантирует, что он "приживется". Возможно, именно поэтому сейчас в прессе активизировались слухи, что Шевченко может переманить в новый клуб футболистов украинской сборной, которые горят желанием попробовать свои силы в топ-чемпионатах.

5. Клуб – не сборная. Тренерская работа в этих цехах весьма существенно отличается. Ведь если у руля "желто-синих" Шевченко всегда мог рассчитывать, что клубы УПЛ пойдут ему на встречу (отпустят игроков в сборную пораньше или передвинут матчи чемпионата в календаре), то в клубном футболе таких бонусов нет.

В "Дженоа" придется рассчитывать исключительно на основную обойму игроков. Довызвать нужного игрока в случае острой необходимости (травмы или дисквалификации) не получится. Легенде "Милана" придется быстро адаптироваться к новой среде обитания.

6. Готов ли сам Шевченко? Болельщики едва ли не боготворили тренера, когда он возглавлял сборную Украины. И правда, уже при Шевченко в Лиге наций украинцы осознали, что мы можем тягаться с сильнейшими сборными Европы. Наша национальная команда в целом неплохо выглядела на фоне испанцев и немцев. Но все же это был товарищеский турнир. А вот больших побед в официальных матчах нам не хватало. Да, в отборе на Евро-2020 Украина переиграла Португалию, но на этом, в общем, сказка закончилась.

На чемпионате Европы украинцы дошли до 1/4 финала, и это круто, это достижение уже вошло в историю. Но хороший результат был достигнут при плохой игре. До вылета от Англии со счетом 0:4 команда Шевченко едва справилась со Швецией и Северной Македонией (минимальные победы 2:1), проиграла Австрии 0:1 (хотя могли пропускать намного больше) и уступила Нидерландам 2:3 (хотя этот матч выдался неплохим и вселял надежды на яркую игру, которые затем быстро испарились).

Стоит ли напоминать, что сборная с Шевченко в отборе на чемпионат мира не сумела переиграть казахов и финнов (две ничьи 1:1), потеряв драгоценные очки и поставив под вопрос выход "желто-синих" на мундиаль. В итоге – более слабые команды обыграть не получалось, с равными по силе добиться успеха тоже было трудно, а от сильных соперников и вовсе получали полную корзину.

7. Завышенные ожидания. Шевченко является легендарным футболистом не только для Украины. В Италии его любят не меньше и даже считают "своим парнем" (стоит ли говорить, что в его тренерском штабе украинцев больше нет). Но несмотря на весь респект в его сторону, люди, разбирающиеся в футболе, реальный уровень тренера уже оценили, увидели. И вместо любимого "Милана" или клуба подобного калибра Шевченко досталась работа в "Дженоа", в одной из слабейших команд Серии А прямо сейчас.

Но все равно масштаб персоны Шевченко очень большой, болельщики и СМИ будут пристально следить за его работой. Так было и с легендарным Андреа Пирло. Он, будучи у руля "Ювентуса" и имея в команде сильнейших игроков чемпионата (да-да, в том числе Криштиану Роналду), даже не доработал до конца свой контракт. Бывший одноклубник Шевченко был уволен после того, как финишировал в Серии А на четвертом месте.

Вывод – Андрею Шевченко будет очень непросто в "Дженоа". Он столкнется со многими новыми для себя вызовами и задачами, окажется ограниченным в ресурсах и возможностях. И даже имея квалифицированных помощников в тренерском штабе, ему будет намного сложнее, чем в сборной Украины. Но чтобы прогрессировать, нужно все эти трудности преодолевать. Шевченко получит очень ценный опыт в Италии, но также столкнется с большим давлением. Справится ли он с этим? Время покажет. Но мы в любом случае хочется пожелать Шевченко сил, терпения и успехов.