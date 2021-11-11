"Шевченко не будет покупать украинцев пачками": известный тренер рассказал, какую задачу поставили Шеве в "Дженоа"

Итальянский "Дженоа" на данный момент – лучший вариант для бывшего тренера сборной Украины Андрея Шевченко. Но массовой украинизации команды после его переезда в Геную ждать не стоит.

Известный украинский тренер Вячеслав Грозный рассказал OBOZREVATEL о перспективах Шевченко в "Дженоа". А также объяснил, в чем преимущество украинского специалиста перед легендой итальянского футбола Андреа Пирло и в чем разница между подготовкой сборной и клуба.

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Адаптация в Италии после 12 лет отсутствия

Украинский наставник отмечает, что с тех пор, как Шевченко выступал в Италии за "Милан", очень многое изменилось, даже правила и тактика игры.

"К тому же, как говорят англичане, лошадь и наездник – это две разные профессии. То есть, тренер и футболист – совершенно разные вещи, – говорит Грозный. – Но Андрею будет несложно адаптироваться. Хотя тренером работать всюду непросто – хоть в 10-й лиге, хоть в Лиге чемпионов. На него идет большое давление со стороны СМИ, игроков, агентов, руководителей клубов. Ежедневное напряжение, которое не отпускает.

Почему Андрею будет легче? Потому что он играл в Италии, выигрывал "Золотой мяч" и Лигу чемпионов с "Миланом". Он свободно владеет итальянским языком и у него много знакомых на Апеннинах. Другому тренеру было бы сложно, а Андрей в Италии считается своим. К нему шикарное отношение. Но его тренерскую работу будут стремиться оценивать, сравнивая с карьерой игрока. А это неправильно. Он уже закончил ее, получив все награды. И клубную деятельность начинает с нуля.

Но если Шевченко пошел на это, то он очень хочет расти как тренер. Он же мог взять паузу. Что у него проблемы с финансами? Нет. Он мог спокойно улыбаться, перерезать ленточки и давать интервью, но он хочет работать".

Разница между сборной и клубом

"Андрей очень успешно работал, возглавляя штаб сборной Украины и, дай Бог, чтобы у него получилось на клубном уровне. Но это совершенно разные вещи. Клуб – это ежедневная работа. Если в сборной ты можешь собрать лучших игроков Украины из любого чемпионата, то здесь ты работаешь только с теми, кто у тебя в клубе на контракте, и любых национальностей.

В сборную все едут с удовольствием и чувством патриотизма. Это – отдушина. А в клубе ты притираешься с игроками. Знаешь их семьи, жен, детей, налаживаешь человеческие отношения. И тебе уже неудобно сказать, что на место этого футболиста ты хочешь взять другого. Тогда как в сборной просто написал список, и на один сбор пригласили одних, на другой – других.

В момент выстраивания отношений очень важно не стоять над игроками, но и не панибратствовать. Они должны чувствовать, что ты пришел серьезно работать и хочешь им помочь. Тогда поддержат.

Шевченко должен создать семейную, классную атмосферу, чтобы игрокам и тренерскому штабу было комфортно. Если есть такая атмосфера, то дальше все будет двигаться. Да, Андрей не был клубным тренером, но ты включишься в работу и забудешь об этом. Это интересно", – уверен Грозный.

Почему "Дженоа" – лучший вариант для Шевченко

"На мой взгляд, очень позитивно, что Андрей пошел именно в "Дженоа" – это клуб с большими традициями, они 9 раз были чемпионами Италии. Хотя это было очень давно. Сейчас у клуба происходит смена владельцев. Американская компания "777 Partners" приходит с большими амбициями, они хотят реконструировать стадион, о чем договорились с местной властью и "Сампдорией", с которой делят арену в Генуе. Есть проект реконструкции базы.

В клубе хотят реализовать трехлетний проект, по которому в этом году стоит задача сохранения прописки в Серии А. И это здорово. А не так, как было с Пирло, который принял "Ювентус", до этого никогда не работая тренером, и сразу же от него потребовали чемпионство. Конечно, этого не произошло, и его сняли. А помните, как на тренерском мостике "Милана" обожглись Гаттузо, Зеедорф и другие. Поэтому я против, чтобы бывшие игроки сразу принимали большую команду. Нужно получить опыт.

Гвардиола в "Барселоне" сначала работал с юношескими и молодежными командами. Зидан также работал в молодежке "Реала", – рассказал наставник.

Грозный также отмечает, что к Шевченко в "Дженоа" есть доверие, потому что президентом клуба, по имеющейся информации, становится личный врач владельца "Милана" Сильвио Берлускони – Альберто Зангрилло.

"Это очень известный медик, серьезнейший футбольный человек, который болеет за "Дженоа". Спортивным директором будет Луиш Кампуш, который помогал серьезно комплектовать "Монако", ставшее при нем чемпионом. "Лилль" в прошлом сезоне при нем выиграл чемпионат Франции. Это спортивный директор очень серьезной квалификации. Считаю, что у "Дженоа" сейчас шикарный менеджмент. И это очень хороший вариант для Шевченко.

Андрею дают формировать свой тренерский штаб. И такой карт-бланш, как там, нигде ни один тренер не получит. Шевченко очень хотели видеть в клубе и к нему доброжелательное отношение. Думаю, ему дадут пригласить игроков на свое усмотрение", – подчеркнул Грозный.

Украинизации "Дженоа" ждать не стоит

"Хочу опередить тех специалистов, которые говорят, что Андрей наберет много игроков из Украины, плюс Миранчука из "Аталанты". Это не так. Ведь есть лимит на игроков из стран, которые не входят в Евросоюз. По-моему, таких может быть не больше трех. И я не думаю, что Андрей сейчас будет брать игроков пачками. Такой возможности не будет, но серьезно усилиться он сможет, – считает Грозный.

Пишут, что Шевченко возьмет в "Дженоа" Зинченко. Но надо спросить у самого Зинченко, хочет ли он. Или Миколенко. Хотя это хорошие варианты. Но все будет зависеть от того, какие позиции нуждаются в усилении. А я могу пожелать ему только удачи, поскольку заинтересован, чтобы украинские тренеры работали на таком уровне, это здорово.

У нас в Лиге чемпионов играют две украинские команды, но во главе их иностранные тренеры. А надо, чтобы украинские тренеры тоже были представлены в таком турнире. В прошлом году это был Ребров с "Ференцварошем", в этом – Вернидуб с "Шерифом". Это же здорово. И чем больше в Европе тренеров из Украины, тем по-другому будут относиться к нам".

Шевченко пойдет по стопам "Аталанты"

Также Грозный отмечает, что ждать, что сейчас сразу "Дженоа" начнет феерически играть, не стоит, ведь у тренера нет волшебной палочки. Нужно время и терпение.

"Он со своим штабом должен привнести свои идеи в "Дженоа", увидев, за счет чего имеющиеся игроки могут расти и прогрессировать. Он должен поставить командную игру. Шевченко со штабом со временем определят проблемы, из-за которых команда в нижней части таблицы, и вместе найдут пути их решения. Сейчас задача стоит не вылететь из Серии А, и я не сомневаюсь, что они перевыполнят ее", – уверен наставник.

Ранее руководство "Дженоа" озвучило, что они хотят пойти путем "Аталанты", которая сейчас среди ведущих команд Италии, демонстрирует хороший уровень футбола при Гасперини и играет в Лиге чемпионов. Это очень интересный план, и я могу только поздравить Андрея. Это правильный выбор.

Не нужно сразу брать "Милан" или "Челси", добиться успеха он может и на уровне "Дженоа". Гасперини показал это с "Аталантой". Если есть талант – пожалуйста. И теперь все зависит только от него.

Сколько у Шевченко времени на раскачку в "Дженоа"

Грозный считает, что руководство клуба его дергать пока не станет и до зимнего перерыва проблем не будет.

"Его великолепно примут. И болельщики, и журналисты, независимо от результата, будут относиться с пониманием. Определенная оценка начнется после того, как он проведет зимнюю селекцию. Когда после зимы в 2022 году начнутся матчи, тогда относится станут уже более требовательно. Если команда будет решать поставленную задачу не вылететь из Серии А, то и дальше не будет проблем. Ели же какие-то моменты будут, то критики не избежать. Но профессия журналиста такова, что они должны поднимать острые темы. И мы, тренеры, к этому привыкшие", – подытожил украинский специалист.

Ранее OBOZREVATEL писал, что Шевченко назвал цель в "Дженоа".