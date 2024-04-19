Бывший футболист сборной России Роман Широков, который называл отмороженными украинцев, признал, что кремлевская пропаганда врет о невероятном патриотизме среди жителей страны-агрессорки. Бронзовый призер чемпионата Европы подчеркнул, что в террористическом государстве все продается и покупается за деньги.

Об этом Широков, который яро поддерживает режим Владимира Путина и войны в Украине, заявил в интервью порталу Чемпионат.com. Оправдывая свой переход из московского "Спартака" в стан главных соперников из "Зенита" и ЦСКА, он добавил, что так поступил любой бы россиянин.

"Патриотизм важен – это правда. Но за последние 30 лет он выветрился благодаря в том числе действиям наших властей. Нигде уже такого нет, что только один клуб на всю карьеру. Я ушел из клуба – куда мне идти? Помимо играть, еще и кушать хочется. Можно сидеть на диване и кричать: "А че ты идешь туда?" Я могу туда не пойти – только сбросьте мне тогда зарплату до конца карьеры. Скажи любому сидящему на диване человеку, который работает, например, в "Лукойле", идти завтра в "Газпром" – он первый побежит", – сказал Широков.

Ранее бывший вратарь сборной России Сергей Рыжиков пожаловался на то, что жители Белгорода и других приграничных российских городов "переживают тяжелейшее время".

Как сообщал OBOZ.UA, футболист "Пари Нижний Новгород" Илья Жигулев выразил абсурдную мысль о том, что европейцы подвержены антироссийской пропаганде.

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