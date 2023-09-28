'Отмороженные': экс-игрок сборной России с оскорблениями Украины назвал РФ частью Европы

Бывший футболист сборной России Роман Широков отметился омерзительными высказываниями в адрес стран, которые объявили о бойкоте матчей против команд из РФ. Бронзовый призер чемпионата Европы-2008 при этом не увидел каких-то перспектив от перехода агрессоров в Азию.

Об этом Широков заявил в комментарии порталу "РБ Спорт". Экс-игрок санкт-петербургского "Зенита", московских "Спартака" и ЦСКА, которого ранее болельщики назвали "отрыжкой деградирующей России", также выдал порцию кремлевской пропаганды о президенте Украины Владимире Зеленском.

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"Отмороженные пусть отказываются. Без флага и гимна в сегодняшней ситуации играть нельзя. Азия? Не вижу смысла туда переходить. Кто сказал, что нас там ждут и все готовы играть с нами? В Европе точно не ждут? Да. Против меня придурошный наркоман давно санкции ввел – и чего? Я туда и не горю желанием ехать. Мы не рвемся в Европу, но исторически к ней относимся", – сказал Широков.

Напомним, Европейский футбольный союз (УЕФА) решил допустить юношеские сборные России к своим турнирам под нейтральным флагом и без гимна. После этого сборные Англии, Швеции, Дании, Латвии и Польши объявили бойкот, отказавшись играть с командами из РФ.

Как сообщал OBOZREVATEL, Украинская ассоциация футбола осудила решение УЕФА начать процедуру возвращения российских команд в свои турниры.

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