Футболист "Пари Нижний Новгород" Илья Жигулев выразил абсурдную мысль о том, что европейцы подвержены антироссийской пропаганде. Кроме того, вспоминая свои выступления в Польше, он добавил, что после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину он боялся выходить из квартиры.

Об этом Жигулев рассказал в интервью порталу Sport24. 28-летний уроженец Черноморского, который в сезоне 2021/22 провел 15 матчей за "Заглембе" из Люблина, признался, что был шокирован новостями 24 февраля позапрошлого года, после которого в Польше якобы "пропагандировалась ненависть к русским".

"До 24 февраля я вообще не интересовался политикой, поэтому был в шоке от таких новостей. Потом пришло чувство страха за жену и сына. Мы где-то две недели не выходили из квартиры. Вернее, выходил только я, когда нужно было ехать на тренировку. После 24 февраля в Польше началась русофобия в интернете. По польскому ТВ открыто пропагандировалась ненависть к русским. У многих людей из-за этого затуманился разум", – лицемерно заявил Жигулев.

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