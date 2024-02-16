'Каждый день воздушная тревога': экс-игрок сборной России пожаловался на 'тяжелейшее время' в Белгороде

Бывший вратарь сборной России Сергей Рыжиков пожаловался на то, что жители Белгорода и других приграничных российских городов "переживают тяжелейшее время". Участник чемпионата мира-2014, который является уроженцем Шебекино, отметил, что в его родном поселке каждый день звучит воздушная тревога.

Об этом Рыжиков заявил в разговоре с корреспондентом портала Sports24. Двукратный чемпион России в составе казанского "Рубина", забыв о военной агрессии своей страны в отношении Украины, добавил, что жители Белгорода "сидят в кафе и ресторанах", несмотря на прилеты.

"Летом я был в Белгороде. Но знаю, что в Шебекино тяжеловато. Каждый день воздушная тревога. Прилетает и прилетает – сейчас не в само Шебекино, а в пригород, Таволжанку. С мамой созваниваемся каждый день. Но люди гуляют по паркам, сидят в кафе и ресторанах – жизнь продолжается. Хорошо читать новости, находясь на расстоянии в тысячу километров. Находиться там – совершенно другие ощущения. Сочувствуешь людям, они переживают тяжелейшее время", – сказал Рыжиков.

Напомним, в России 15 февраля заявили, что Белгород якобы подвергся "массированному обстрелу". В результате получил повреждения торговый центр, есть погибшие и по меньшей мере десять человек пострадали. В случившемся россияне сразу же обвинили Украину. Однако факты указывают, что в ТЦ прилетела ракета российской ПВО. Об этом, в частности, в сети писали и сами жители РФ.

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