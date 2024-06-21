'Отдали жизнь': автор победного гола Украины рассказал, какой ценой дался матч со Словакией на Евро-2024

Нападающий сборной Украины Роман Яремчук, принесший нашей команде победу в матче второго тура Евро-2024 со Словакией (2:1), заверил, что футболисты оставили на поле все свои силы. Практически отдали жизнь ради этого выигрыша после провала на старте чемпионата с Румынией (0:3).

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28-летний нападающий бельгийского клуба "Брюгге" подчеркнул, что в столь трудный период для всей страны было очень важно реабилитироваться и победить.

"Если честно, я очень горд представлять свою страну. В это непростое время – это подтверждение, что мы никогда не сдаемся, что бы ни случилось, и только двигаемся вперед. Мы получили сильный удар под дых несколько дней назад, и против Словакии был самый важный матч в моей карьере", – рассказал Яремчук, забивший победный гол на 80-й минуте с передачи Николая Шапаренко.

По словам форварда, для которого прошлый сезон в Бельгии складывался не очень удачно, вся сборная Украины продемонстрировала в Дюссельдорфе колоссальную самоотдачу.

"Мы отдали всю жизнь ради этой победы, все эмоции. Благодарю наших болельщиков за поддержку – с гордостью можно готовиться к следующему матчу", – отметил Роман Яремчук.

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