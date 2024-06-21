Назван лучший и худший игроки в составе сборной Украины в матче со Словакией на Евро-2024

Сборная Украины по футболу добыла волевую победу над командой Словакии во втором туре группового турнира чемпионата Европы 2024 года в Германии. Пропустив уже на 17-й минуте встречи, "сине-желтые" после перерыва сумели перевернуть ход игры в свою пользу.

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Статистические порталы обнародовали свои оценки по итогам игры. Лучшим игроком поединка единогласно был признан Александр Зинченко. Левый защитник украинской сборной получил от аналитиков портала Who Scored и SofaScore оценку 8,2. Представитель лондонского "Арсенала" опередил Николая Шапаренко из киевского "Динамо" (7,7 и 8,1 соответственно), который оформил в игре два очка по системе "гол+пас".

7,4 Who Scored и 7,7 SofaScore выставили нашему англичанину Михаилу Мудрику. А 7,2 и 7,4 – Роману Яремчуку, на счету которого победный мяч.

Худшим игроком назван Руслан Малиновский, который отыграл всего 10 минут (с учетом пяти компенсированных). Хавбек "Дженоа" наиграл на 6,0 и 6,3 балла.

Интересно, что УЕФА признал лучшим футболистом матча Шапаренко, а болельщики "сине-желтых" – вратаря Анатолия Трубина.

Свою следующую встречу украинцы проведут в среду, 26 июня. Соперниками подопечных Сергея Реброва станет фаворит квартета Бельгия. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по киевскому времени.

Как сообщал OBOZ.UA, стало известно, какие шансы у сборной Украины по футболу выйти в плей-офф чемпионата Европы с третьего места.

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