Футболист Селезнев о "самой лютой пьянке": думал, что во время игры печень отвалится

Украинский нападающий "Колоса" Евгений Селезнев признался, что выпил немало алкоголя за время футбольной карьеры, но это было в молодые годы.

По словам нашего соотечественника, последний его серьезный загул случился на 30-й юбилей. Тогда он на протяжении пяти дней отмечал свой день рождения, а затем с трудом отыграл матч против "Черноморца" в украинской Премьер-лиге.

"Сколько было выпито за карьеру? Люди столько борща, наверное, не съели. Но это было в молодости, я через все это прошел. Я 30 лет свои дней пять отмечал. Это в "Днепре" было, я еще на игру вышел. Думал, что печень отвалится. Мы тогда "Черноморец" 4:2 обыграли. Забил ли я? Нет, отдал ассист на Калинича. Куда забить? У меня стояла задача до ворот добежать. Шучу, конечно. Наверное, это был самый последний серьезный загул. Мы с Русланом Ротанем начали, как обычно. У нас компания не менялась", – рассказал Селезнев в интервью на YouTube-канале "ОТДУШИВДУШУ".

Отметим, что вышеупомянутый поединок с одесситами состоялся 26 июня 2015 года – на шестой день после 30-летнего юбилея Евгения. После первого тайма "Днепр" проигрывал со счетом 0:2, но сумел перевернуть ход матча и забить четыре безответных мяча во второй половине. Тогда нападающий отдал результативный пас на победный гол, который записал на свой счет хорватский бомбардир Никола Калинич.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Селезнев заявил, что Ярослав Ракицкий, который на протяжении последних нескольких лет выступает за питерский "Зенит", является настоящим патриотом Украины.