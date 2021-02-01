Тренер "Колоса" отреагировал на информацию об отчислении Селезнева из клуба

Главный тренер "Колоса" Руслан Костышин не стал опровергать информацию о том, что нападающий Евгений Селезнев был отчислен из команды за нарушение режима.

В комментарии изданию UA-Football наставник клуба из Ковалевки заявил, что из принципа не будет обсуждать эту ситуацию. Ранее о том, что "Колос" разорвал контракт с футболистом, сообщил журналист Игорь Бурбас.

"Я не буду об этом говорить. Это моя позиция", – ответил на вопрос Костышин.

Селезнев вышел в стартовом составе на товарищеский матч команды против "Руха" из Бреста, но был заменен уже на десятой минуте встречи.

Напомним, что Евгений перешел в клуб из Ковалевки летом 2020 года на правах свободного агента. За это время он принял участие в 12 поединках "Колоса" во всех турнирах, забил пять голов (все с пенальти) и отдал одну результативную передачу.

Отметим, что нападающий объяснял свое возвращение в украинскую Премьер-лигу желанием стать лучшим бомбардиром в истории чемпионата нашей страны. Сейчас на его счету 116 мячей, а у лидера по этому показателю бывшего "динамовца" Максима Шацких – 124.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Селезнев рассказал о своей "самой лютой пьянке" за время футбольной карьеры.