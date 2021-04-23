"Челси" отказался от участия в европейской Суперлиге из-за Путина – СМИ

Президент "Челси" Роман Абрамович отказался от участия своей команды в европейской Суперлиге после указаний, полученных от президента РФ Владимира Путина.

Как сообщает издание Suddeutsche Zeitung, владельцу лондонского клуба дали понять, что это не входит в интересы его родины, а бизнесмен не хотел конфликтовать с главой Кремля.

"Есть информация, что в московском Кремле четко дали понять владельцу "Челси" Роману Абрамовичу, что участие его команды в Суперлиге не входит в интересы России. Крупнейшая государственная корпорация РФ – "Газпром" – является главным спонсором Лиги чемпионов. Кроме того, на лето 2021 года в стране запланированы матчи Евро-2020, а в 2022-м Санкт-Петербург должен принять финальный поединок ЛЧ. "Зенит", который фактически является собственностью "Газпрома", не хочет терять возможность выступать в главном клубном турнире Европы. Таким образом свою роль в этом деле сыграла мировая политика. Абрамович не хочет ссориться с Путиным", – рассказали о ситуации в информагентстве.

Как сообщал OBOZREVATEL, 12 европейских топ-клубов объявили о создании Суперлиги, однако вскоре после этого команды-основательницы турнира начали поочередно выходить из состава участников.

Позже было опубликовано официальное заявление о приостановке Суперлиги.