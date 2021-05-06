Определились финалисты Лиги Европы

Английский "Манчестер Юнайтед" и испанский "Вильярреал" вышли в финал Лиги Европы и 26 мая в Гданьске на стадионе "Гданьск Арена" сразятся между собой за престижный трофей.

МЮ в ответной встрече уступил римской "Роме" (2:3), но за счет фантастической победы в первом матче (6:2) прошел дальше.

"Вильярреал" одолел лондонский "Арсенал", расписав в ответном полуфинале нулевую ничью. Первая игра завершилась со счетом 2:1.

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне определились финалисты нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов.

Сильнейшими в противостоянии "Челси" и "Реала" оказались английские футболисты , которые добыли домашнюю победу 2:0 после выездных 1:1. Теперь они оспорят престижнейший трофей в поединке против земляков из "Манчестер Сити", которые в свою очередь выбили из турнира французский ПСЖ.

Уже был опубликован список телеканалов, которые покажут финал.