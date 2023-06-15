Оказался фартовым: фанаты сборной Хорватии показали флаг Украины на матче Лиги наций

Болельщики сборной Хорватии выразили свою поддержку Украине, которая продолжает противостоять военной агрессии Российской Федерации. Поклонники вице-чемпионов мира 2018 года продемонстрировали символику нашей страны во время матча Лиги наций с Нидерландами.

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Соответствующий момент попал в трансляцию полуфинального матча турнира. Фанаты хорватской команды пронесли на трибуны флаг Украины с изображением герба страны и продемонстрировали его всему миру. Таким образом балканцы продемонстрировали свое отношение к вторжению РФ в Украину.

Стоит отметить, что сам матч Нидерланды – Хорватия получился невероятно интересным. Хозяева открыли счет, однако затем дважды пропустили. "Оранжевые" сумели отыграться за 30 секунд до финального свистка и перевести игру в овертайм. В дополнительные 30 минут хорваты провели два мяча и вышли в финал Лиги наций. Их соперником станет победитель пары Италия – Испания.

Ранее скандал с украинским флагом случился на финале Лиги чемпионов между "Манчестер Сити" и "Челси". У болельщика англичан стюард отобрал наш национальный стяг. Сам фанат оказался родом из Одессы и позже рассказал подробности инцидента. Кроме того, появилась реакция Европейского футбольного союза (УЕФА).

Как сообщал OBOZREVATEL, на открытом чемпионате Франции по теннису Roland Garros-2023 надругались над флагом Украины перед матчем Элины Свитолиной с первой ракеткой Беларуси Ариной Соболенко.

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