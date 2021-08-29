Петраков подписал контракт со сборной Украины и представил тренерский штаб

Александр Петраков, которого исполком Украинской ассоциации футбола (УАФ) назначил исполняющим обязанностями главного тренера сборной Украины, подписал официальный контракт. Об этом Александр Васильевич заявил во время презентации тренерского штаба сборной.

Наставник сказал, что ему очень приятно, что все переживают за него и за его финансовое положение.

"Контракт у меня у подписан. Все нормально. Со мной поступили порядочно. Но дальше информация конфиденциальная. По Олегу Гусеву я не вел никаких переговоров. Откуда то журналисты взяли, я не знаю, если честно", – отметил Петраков.

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В тренерский штаб вошли помощники главного тренера – Андрей Анненков и Александр Шовковский, тренер вратарей Вячеслав Кернозенко и тренеры по физической подготовке – Вячеслав Руженцев и Иван Баштовый.

Также помогать Петракову будут Владимир Лазаренко и Авраам Кампомар. Они будут заниматься разбором игр и делать нарезки с матчей конкурентов.

Александр Васильевич пока не готов комментировать состав сборной, вызванный на ближайшие матчи.

"Ребята собираются потихоньку. Там травмированные, сегодня еще многие играют в Европе – Яремчук, Качараба. Ребята звонили. Есть травмированные игроки. Какие травмы, я не могу обсуждать. Должны встретиться, поговорить. Врачи доложат – тогда будем знать дальнейшие планы", – отметил специалист.

Петраков согласен с тем прозвищем, что за ним закрепилось.

"Вот это выражение "Петраков прагматик"... Может так оно и есть. Я не понимаю, вот говорят "Нужно показывать яркий футбол". Я знаю, что в футболе играют на результат. Это для меня в приоритете. Это национальная сборная и она должна показывать победный счет. Может быть я и прагматика. Должна быть игровая дисциплина. Играется гимн, поднимается флаг. А играть красиво, держать мяч и проиграть 0:3, это не для меня", – рассказал тренер.

Отвечая на вопрос про новичков в сборной, Александр Васильевич ждет их сперва в молодежке.

"Мы смотрим всех молодых, ходим на игры, помощники смотрят в клубах. Фамилии называть не буду, но каждый молодой футболист должен заиграть в молодежной сборной. Там быть на ведущих ролях, прогрессировать, забивать мячи и тогда получит вызова в национальную сборную. А брать "на перспективу", чтобы он пришел потренировался – такого не будет",– резюмировал Петраков.

Напомним, что Шевченко попрощался со сборной 2 августа, не озвучив при этом официальные причины ухода.

OBOZREVATEL от своих источников узнал, из-за чего на самом деле Андрей Николаевич покинул национальную команду.

Позже со своим заявлением выступила и УАФ.

Под руководством Шевченко сборная провела 52 матча. В 25 из них были добыты победы. 14 встреч завершились поражением. Разница забитых и пропущенных мячей составила 71:62.

Как сообщал OBOZREVATEL, 7 июня прошлого года Шевченко продлил контракт со сборной Украины до 31 декабря 2022-го.

Андрей Николаевич стал у руля украинской команды в 2016 году. Под его руководством "желто-синие" вышли в финальную стадию чемпионата Европы-2020.