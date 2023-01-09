Официально: лидер сборной Украины по футболу перешел во французский гранд

Ведущий полузащитник сборной Украины по футболу Руслан Малиновский стал игроком французским "Олимпиком" из Марселя. 29-летний уроженец Житомира присоединялся к своей новой команде на правах аренды.

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Об этом сообщает официальный сайт французов. При этом у "Марселя" есть обязательное право выкупа нашего соотечественника. По данным СМИ, девятикратные чемпионы Франции за трансфер Малиновского заплатят 10 миллионов евро плюс три миллиона в качестве бонусов. В новом клубе Руслан будет выступать под 18-м номером.

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