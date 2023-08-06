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Официально. Лучший футболист Украины перешел в испанский клуб

Максим Иншаков
Футбол
1 минута
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Артем Довбик

Украинский нападающий "Днепра-1" Артем Довбик продолжит карьеру в "Жироне". Как сообщает официальный сайт испанского клуба, 26-летний игрок сборной Украины подписал 5 летний контракт. Финансовые детали сделки не разглашаются.

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Официально. Лучший футболист Украины перешел в испанский клуб

По неофициальной информации"Жирона" заплатила за Артема шесть миллионов евро, из которых 450 тысяч получит датский "Мидтьюлланн", владеющий частью прав на футболиста. 

Официально. Лучший футболист Украины перешел в испанский клуб

Воспитанник черкасского футбола в прошлом сезоне стал лучшим бомбардиром Премьер-лиги, забив за днепровский клуб 25 голов в 29 играх. Спортивная карьера Довбика развивалась в основном в Украине, хотя он также провел время в Дании ("Мидтьюлланн" и "Сённерйюск") и имел небольшой опыт работы в Молдове ("Заря").

Официально. Лучший футболист Украины перешел в испанский клуб

Дебютировал за сборную в марте 2021 года в матче против Казахстана, отборочного турнира ЧМ-2022. В июне того же года стал настоящей звездой чемпионата Европы, забив решающий гол в 1/8 финала, который вывел Украину в четвертьфинал.

Официально. Лучший футболист Украины перешел в испанский клуб

Отметим, что за "Жирону" с января этого года выступает другой футболист сборной Украины Виктор Цыганков.

Официально. Лучший футболист Украины перешел в испанский клуб

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