Официально. Капитан "Динамо" сенсационно перешел в европейский клуб-аутсайдер

Капитан "Динамо" Сергей Сидорчук после 11 лет выступлений за киевскую команду продолжит карьеру в Европе, несмотря на то, что трансферные окна в топ-лигах уже закрылись. 32-летний опорный полузащитник неожиданно подписал трехлетний контракт с "Вестерло".

Видео дня

Команда из одноименного города, расположенного на юге Бельгии, в прошлом сезоне стала победителем Второй лиги, заработав повышение в классе. В текущем элитном чемпионате страны "Вестерло" после 6 туров с одним очком делит последнее место с "Кортрейком".

Сергей, является уроженцем Джанкоя и воспитанником запорожского футбола. Перешел в "Динамо" из "Металлурга" в 2013 году. С того времени провел за "бело-синих" 327 матчей во всех турнирах, став настоящей легендой клуба.

В активе Сидорчука 21 забитый мяч и 21 голевая передача.

Вместе со столичной командой Сергей трижды становился чемпионом Украины, четыре раза завоевывал "серебро" УПЛ и одни раз "бронзу".

Трижды Сидорчук поднимал над собой Кубок Украины и трижды Суперкубок страны.

Ранее стало известно, что хавбек "Динамо" Денис Гармаш покинул команду спустя 16 лет в клубе.

Как сообщал OBOZREVATEL, лидер киевского "Динамо" Николай Шапаренко получил травму и не сыграет за сборную Украины в матчах с Англией (9 сентября) и Италией (12 сентября) в отборе к Евро-2024.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и Viber. Не ведитесь на фейки!