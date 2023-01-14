Впервые в истории! Футболиста сборной Украины покупают за 100 млн евро

"Челси" перехватил у "Арсенала" украинского форварда Михаила Мудрика. Представители лондонского клуба уже прилетели в Польшу, чтобы договорится о сделке с "Шахтером", сообщает в Twitter авторитетный инсайдер Фабрицио Романо.

Видео дня

Финальное предложение "Челси" составило 100 млн евро: 70 - сразу и 30 бонусами. Это оказалось на 10 млн евро больше третьего официального предложения "Арсенала".

Отмечается, что в Польшу летит и сам Михаила, где обсудит с англичанами детали личного контракта. После этого 22-летний футболист сборной Украины пройдет медосмотр и подпишет официальные бумаги.

Трансфер за 100 млн евро делает переход Мудрика самым дорогим в истории украинского футбола. По информации инсайдера Давида Орнштейна, соглашение будет подписано сроком на 7 лет.

Информацию о переговорах с "Челси" подтвердил и сам "Шахтер".

Изначально "Арсенал" сделал предложение в размере около 55 миллионов фунтов стерлингов (62,5 миллиона евро).

4 января "Шахтер" поставил ультиматум, отказавшись продавать Мудрика за 62 миллионов фунтов стерлингов (70,5 миллионов евро) после второго предложения.

12 января "Арсенал" сделал третье предложение в размере 90 млн евро (20 млн в виде бонусов), на которое "Шахтер" якобы согласился.

После этого СМИ сообщили, что Мудрик стал игроком лондонского "Арсенала" и в ближайшее время подпишет пятилетний контракт с "канонирами" с зарплатой в 42 тыс. евро в неделю.

Как сообщал OBOZREVATEL, Михаил Мудрик вышел на первое место в списке самых дорогих футболистов Украины. Портал transfermarkt оценивал 22-летнего хавбека в 40 млн евро, что на 25 млн евро дороже, чем раньше.

Михаил за первую команду "Шахтера" выступает с 2018 года. За это время провел 44 матча во всех турнирах. Отметился 12 забитыми мячами и сделал 17 передач. Из них 10 голов (и 8 передач) было забито в текущем сезоне.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!