Футболист ''Шахтера'' и сборной Украины перешел в европейский гранд – СМИ

Футболист сборной Украины Михаил Мудрик стал игроком лондонского "Арсенала", о чем будет объявлено в ближайшее время. 22-летний атакующий полузащитник подпишет пятилетний контракт с "канонирами" с зарплатой в 42 тыс. евро в неделю.

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Об этом на своей странице в социальной сети Twitter сообщил нидерландский журналист издания NOS Йерун Стекеленбург. По его данным, общая сумма сделки составит около 90 млн евро, из которых 20 млн будут выплачены "Шахтеру" в качестве различных бонусов.

"Михаил Мудрик подпишет 5-летний контракт с "Арсеналом", он будет зарабатывать около 37 тыс. фунтов стерлингов в неделю. Объявление было с некоторой задержкой, потому что "Шахтер" хотел больше денег, но сейчас сделка завершена. Сделка заключена на сумму в 60 млн фунтов стерлингов + 20 млн евро в виде бонусов. Добро пожаловать, Михаил Мудрик", – написал представитель СМИ.

Интересно, что его данные о зарплате украинца в новом клубе сильно отличаются от ранее опубликованных деталях контракта Мудрика с "Арсеналом".

Как сообщал OBOZREVATEL, Михаил Мудрик вышел на первое место в списке самых дорогих футболистов Украины. 22-летнего хавбека оценивают в 40 млн евро, что на 25 млн евро дороже, чем раньше. В ОАЭ назвали сенсационного игрока, которым "Шахтер" намерен заменить Мудрика.

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