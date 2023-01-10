Почти 100 млн евро: ''Шахтер'' близок к трансферу футболиста сборной Украины

Один из главных украинских талантов Михаил Мудрик, которого называют украинским Неймаром, близок к переходу из донецкого "Шахтера" в лондонский "Арсенал". При этом общая сумма трансфера с учетом различных бонусов, которые получат "горняки", достигнет отметки в 100 миллионов евро.

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Такими данными располагает авторитетный портал Foot Mercato. Переговоры относительно перехода 22-летнего футболиста сборной Украины в английскую Премьер-лигу находятся на продвинутой стадии. Оба клуба практически договорились о сумме сделки, однако обсуждают размеры бонусов, которые зависят от результатов выступлений Мудрика в "Арсенале".

Переговоры будут продолжаться до конца неделе, однако руководство лондонского клуба уверено в том, что им удастся прийти к соглашению с "Шахтером". Дончане при этом стараются добиться максимально выходных условий для себя. Они оценивают своего главного таланта в 85 миллионов фунтов (96 млн евро).

Ранее СМИ информировали о том, что "канониры" не намерены платить за Михаила 88 млн фунтов. При этом сам Мудрик уже согласовал условия личного контракта с англичанами.

Как сообщал OBOZREVATEL, 4 января "Шахтер" поставил ультиматум, отказавшись продавать Мудрика за 62 миллионов фунтов стерлингов (70,5 миллионов евро).

Ранее лондонский клуб сделал предложение в размере около 55 миллионов фунтов стерлингов (62,5 миллиона евро). Оба варианта украинской командой были отвергнуты.

7 декабря Михаил Мудрик вышел на первое место в списке самых дорогих футболистов Украины. 22-летнего хавбека оценивают в 40 млн евро, что на 25 млн евро дороже, чем раньше.

Михаил за первую команду "Шахтера" выступает с 2018 года. За это время провел 44 матча во всех турнирах. Отметился 12 забитыми мячами и сделал 17 передач. Из них 10 голов (и 8 передач) было забито в текущем сезоне.

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