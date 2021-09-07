Назван самый дорогой футболист УПЛ

Михаил Морозов
Михаил Морозов
Футбол
1 минута
1,0 т.
Самый дорогой игрок УПЛ 2021

Полузащитник "Динамо" Виктор Цыганков закрепился на первом месте в списке самых дорогих игроков украинской Премьер-лиги. Его стоимость с момента последнего обновления увеличилась с 24 до 25 миллионов евро.

Как сообщается на сайте авторитетного портала Transfermarkt, вслед за ним в рейтинге расположились легионеры "Шахтера" израильтянин Манор Соломон и бразилец Додо. Десятка самых дорогих футболистов УПЛ выглядит следующим образом:

  1. Виктор Цыганков ("Динамо") – было 24 миллиона евро – стало 25 миллионов евро

  2. Манор Соломон ("Шахтер") – 15 млн. евро – 20 млн. евро

  3. Додо ("Шахтер") – 18 млн. евро – 20 млн. евро

  4. Тете ("Шахтер") – 20 млн. евро (без изменений)

  5. Виталий Миколенко ("Динамо") – 15 млн. евро – 17 млн. евро

  6. Педриньо ("Шахтер") – 15 млн. евро – 17 млн. евро

  7. Илья Забарный ("Динамо") – 6 млн. евро – 11 млн. евро

  8. Николай Матвиенко ("Шахтер") – 11 млн. евро

  9. Марлон ("Шахтер") – 6,5 млн. евро – 10 млн. евро

  10. Лассина Траоре ("Шахтер") – 6,5 млн. евро – 9 млн. евро.

Десятка самых дорогих игроков УПЛ
Видео дня

Напомним, что после шести туров "Динамо" лидирует в УПЛ с отрывом в 3 очка от "Шахтера".

Таблица УПЛ после шести туров

Как сообщал OBOZREVATEL, в последнем матче чемпионата киевляне с разгромным счетом 7:0 уничтожили "Колос", а "горняки" оступились в игре с "Минаем", оставшись вдевятером.

Премьер-лига УкраиныФК ШахтерФК Динамо КиевТетеПедриньоВиталий МиколенкоНиколай МатвиенкоИлья ЗабарныйМанор СоломонВиктор Цыганков