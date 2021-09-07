Назван самый дорогой футболист УПЛ
Полузащитник "Динамо" Виктор Цыганков закрепился на первом месте в списке самых дорогих игроков украинской Премьер-лиги. Его стоимость с момента последнего обновления увеличилась с 24 до 25 миллионов евро.
Как сообщается на сайте авторитетного портала Transfermarkt, вслед за ним в рейтинге расположились легионеры "Шахтера" израильтянин Манор Соломон и бразилец Додо. Десятка самых дорогих футболистов УПЛ выглядит следующим образом:
Виктор Цыганков ("Динамо") – было 24 миллиона евро – стало 25 миллионов евро
Манор Соломон ("Шахтер") – 15 млн. евро – 20 млн. евро
Додо ("Шахтер") – 18 млн. евро – 20 млн. евро
Тете ("Шахтер") – 20 млн. евро (без изменений)
Виталий Миколенко ("Динамо") – 15 млн. евро – 17 млн. евро
Педриньо ("Шахтер") – 15 млн. евро – 17 млн. евро
Илья Забарный ("Динамо") – 6 млн. евро – 11 млн. евро
Николай Матвиенко ("Шахтер") – 11 млн. евро
Марлон ("Шахтер") – 6,5 млн. евро – 10 млн. евро
Лассина Траоре ("Шахтер") – 6,5 млн. евро – 9 млн. евро.
Напомним, что после шести туров "Динамо" лидирует в УПЛ с отрывом в 3 очка от "Шахтера".
Как сообщал OBOZREVATEL, в последнем матче чемпионата киевляне с разгромным счетом 7:0 уничтожили "Колос", а "горняки" оступились в игре с "Минаем", оставшись вдевятером.