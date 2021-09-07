Назван самый дорогой футболист УПЛ

Полузащитник "Динамо" Виктор Цыганков закрепился на первом месте в списке самых дорогих игроков украинской Премьер-лиги. Его стоимость с момента последнего обновления увеличилась с 24 до 25 миллионов евро.

Как сообщается на сайте авторитетного портала Transfermarkt, вслед за ним в рейтинге расположились легионеры "Шахтера" израильтянин Манор Соломон и бразилец Додо. Десятка самых дорогих футболистов УПЛ выглядит следующим образом:

Виктор Цыганков ("Динамо") – было 24 миллиона евро – стало 25 миллионов евро Манор Соломон ("Шахтер") – 15 млн. евро – 20 млн. евро Додо ("Шахтер") – 18 млн. евро – 20 млн. евро Тете ("Шахтер") – 20 млн. евро (без изменений) Виталий Миколенко ("Динамо") – 15 млн. евро – 17 млн. евро Педриньо ("Шахтер") – 15 млн. евро – 17 млн. евро Илья Забарный ("Динамо") – 6 млн. евро – 11 млн. евро Николай Матвиенко ("Шахтер") – 11 млн. евро Марлон ("Шахтер") – 6,5 млн. евро – 10 млн. евро Лассина Траоре ("Шахтер") – 6,5 млн. евро – 9 млн. евро.

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Напомним, что после шести туров "Динамо" лидирует в УПЛ с отрывом в 3 очка от "Шахтера".

Как сообщал OBOZREVATEL, в последнем матче чемпионата киевляне с разгромным счетом 7:0 уничтожили "Колос", а "горняки" оступились в игре с "Минаем", оставшись вдевятером.