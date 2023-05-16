Появилось видео с извинениями певицы Вороновой, засветившей местонахождение украинской ПВО

Бывшая жена киевского наркодилера Юрия Чернецкого, певица Инна Воронова, которая сняла и опубликовала ночью работу украинской ПВО, записала видео с извинениями. Артистка объяснила, что была напугана и не понимала, к каким последствиям может привести ее поступок.

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Ролик появился на ее странице в Instagram спустя почти 12 часов после массированного обстрела. Пока неизвестно, что заставило Воронову записать извинения – раскаяние, общественное давление или рекомендация Службы безопасности Украины, которую призывали задержать артистку (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

"Я хочу попросить прощения у Украины и украинского народа. Простите меня, пожалуйста, я совершила необдуманный поступок. Я очень сильно испугалась, выложила видео, была с детьми дома. Даже не знала, что происходит. После первого же комментария я поняла, что нельзя ставить, я удалила. Буквально через несколько минут. Я понимаю, что мое видео могло привести к плохим последствиям и сильно извиняюсь", – сказала певица.

В заключение она добавила, что очень любит Украину и желает "нам быстрее победить агрессора".

Заметим, что именно ролик Вороновой "растащили" российские паблики, ведь там хорошо было видно местонахождение ПВО, ее работу, а исполнительница еще и любезно указала, откуда снимала видео.

После бурной негативной реакции украинцев и призывов к СБУ обратить внимание на деятельность Вороновой она записала извинения.

Напомним, что в прошлом году Инна Воронова объявила в сети сбор денег на залог в размере 4 млн грн для своего мужа-наркодилера. Она предложила подписчикам скинуться по 1 тысяче гривен, а взамен пообещала бесплатный концерт.

Как писал OBOZREVATEL, после вынесения приговора в виде 5 лет лишения свободы Чернецкому Воронова начала пиариться на отношениях с мужем. Они много раз расходились и мирились, привлекая внимание подписчиков.

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