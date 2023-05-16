'Чем вы лучше россиян?' Ксения Мишина нарвалась на хейт из-за публикации видео работы ПВО и резко ответила подписчикам

Популярная украинская актриса Ксения Мишина после ночной ракетной атаки на Киев опубликовала у себя в соцсетях видео работы украинской ПВО. Как известно, делать это категорически запрещено, дабы не выдать позиции наших защитников. Подписчики принялись писать звезде о том, что она совершила ошибку, причем многие делали это в довольно грубой форме. Запрещенный контент знаменитость удалила, а вот молчать не стала и резко ответила хейтерам.

Видео дня

Свое обращение к подписчикам Мишина разместила в InstaStories. Она сравнила своих украинских обидчиков с россиянами.

"Пока "всякие" тг-мканалы без разбора, под одну гребенку пытаются поднять свои рейтинги моими фонарями в небе без привязки к местности и даже не с моего места жительства… В Киеве продолжают работать live-камеры, где видно абсолютно все происходящее", – написала разозленная актриса.

Звезда сериала "Крепостная" показала, какие сообщения писали ей фолловеры. Комментаторы советовали актрисе "включить мозги на 15-й месяц войны", а также писали жестокие угрозы. Ксения назвала своих критиков "тусней г*внометов, которым плевать, кого сожрать".

Также она добавила: "Помню, как примерно такое же мне писали русские в начале вторжения. И возникает вопрос: "Чем вы лучше п***расов?"

Кроме того, Мишина заверила, что ответственно подходит к выбору контента, а публикацию видео с работой ПВО назвала необходимой. Впрочем, ролик актриса все же удалила.

"Я очень ответственно отношусь ко всему, что публикую, потому что понимаю, что любая информация может иметь значение. Я публикую подобные видео, потому что это наша жизнь! И мы должны об этом говорить, кричать, не забывать. И все должны видеть и помнить, что война продолжается и ракеты летают. Но извините, на моем видео них*ра не было, кроме военного неба, под которым мы живем", – написала звезда.

Как писал OBOZREVATEL, ранее Мишина также попала в скандал, но уже из-за отдыха с 10-летним сыном Платоном. Фаны обвинили звезду в неуважении к согражданам, которые не могут позволить себе курорт во время войны, потеряли дом и родных. Подробности – в нашем материале.

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