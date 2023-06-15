'Нуждаются в помощи. Город закрыт': чемпион России по футболу рассказал, что сейчас происходит в Шебекино

Двукратный чемпион России в составе "Рубина" Сергей Рыжиков пожаловался на ситуацию в приграничном Шебекино, из которого бежала российская власть. Бывший вратарь национальной команды рассказал о том, что город в буквальном смысле закрыли после того, как его пытались освободить легион "Свобода России" и "Русский добровольческий корпус", а армия РФ открыла огонь по своим же территориям и людям.

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Об этом Рыжиков заявил в интервью пропагандистского телеканала "Матч ТВ". Уроженец Шебекино подчеркнул, что жители приграничного города нуждаются в помощи, намекая на то, что диктаторскому режиму Владимира Путина наплевать на своих граждан.

"Я родился в Шебекино. Все знакомые оттуда. Сейчас нелегкий период. Все разъехались. Город закрыт. Все ждут возвращения. Последний раз был в Шебекино в феврале. Сейчас поспокойнее тут, чем в начале июня. Начали работу коммунальные службы, воду дали. Рядом в поселках дали свет. До 1 августа город закрыт все равно. Пострадавшие люди нуждаются в помощи. Она нужна любая, от денег до продуктов, нужны волонтеры", – сказал Рыжиков.

Напомним, в Шебекино 7 июня раздавались взрывы. Российские власти заявили об обстреле города из РСЗО "Град". После прилетов над промзоной поднялся огромный столб черного дыма. Загорелся лакокрасочный завод, который оккупанты используют в своих целях. В ГУР МО Украины заявили, что на территории российской Белгородской области продолжаются активные боевые действия и внутренние массовые беспорядки. Поэтому наша страна готова рассмотреть обращение об эвакуации из этого региона РФ.

Как сообщал OBOZREVATEL, чемпион России по прыжкам в высоту Илья Иванюк удивился вопросу о военных преступлениях и обстрелах спортивных объектов, назвав их бесчеловечными.

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