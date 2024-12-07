'Ну наконец-то! Вот она,гойда!' Для сборной России по футболу нашли нового соперника. В комментариях пишут, что 'запахло концом'

Сборная России по футболу пытается договорится с командой Парагвая о проведении товарищеского матча. Поединок может состоятся в конце 2025-го или в начале 2026 года.

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"Россия и Парагвай ведут переговоры по проведению матча в ближайшие два года. Из-за забитого графика парагвайской сборной играми отбора к ЧМ-2026 обсуждается организация матча в сентябре 2025 или в марте 2026 года. Россия хочет провести домашний матч – Парагвай желает сыграть в Асунсьоне или на нейтральном поле. Стороны пытаются договориться", – сообщил Sport24 со ссылкой на свои источники.

В комментариях болельщики с сарказмом восприняли такие новости. Юзеры сомневаются, что подопечным Валерия Карпина смогут обыграть одного из лидеров южноамериканского футбола.

"Запахло концом нашей невероятной победной серии", "Ну наконец-то! Вот она,гойда!", "Зачем? Путин сказал, что скоро все в рай", – стебутся юзеры.

Напомним, что 15 ноября сборная Парагвая по футболу одержала сенсационную победу над Аргентиной (2:1) в домашнем матче 11‑го тура южноамериканского отборочного турнира чемпионата мира‑2026. Команды обменялись голами к 20-й минуте, защитник хозяев Омар Альдерете забил решающий мяч в начале второго тайма.

20 ноября россияне обыграли команду Сирии. Поединок в Волгограде накануне завершился со счетом 4:0. При этом Сирия отказалась привозить на матч против команды России 7 футболистов основного состава.

Россия одержала шесть побед подряд с общим счетом 34:0. Ранее она обыграла команды Брунея (11:0), Вьетнама (3:0), Беларуси (4:0), Сербии (4:0), Кубы (8:0). Поражений нет уже 9 матчей – с 11 сентября 2023 года, когда молодежный состав уступил Египту U23.

Многие основные игроки сборной Брунея остались дома из-за отпусков или других обстоятельств. В матче, завершившимся со счетом 11:0 в пользу хозяев, приняли участие футболисты, имеющие другие основные профессии, например работают полицейскими или пожарными.

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