Двукратный чемпион СССР по футболу Александр Мостовой шокирован тем, что сборной России по футболу предстоит провести товарищеский матч со вторым составом национальной команды Бруней. Поединок запланирован на 15 ноября, а азиаты, которые занимают 184-е место в мировом рейтинге, не смогут привезти в Краснодар основу из-за того, что спортсмены в этот период находятся в отпуске

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"Я не знаю, как это комментировать. Это даже не позор, это что-то хуже, наверное. Как сборная России может играть против такого? Это же абсурд. Я вообще не знал, что такая сборная существует. Но теперь выясняется, что у них есть несколько команд. Кошмар", – заявил бывший полузащитник сборной России в интервью "РБ Спорт".

Позже руководительница отдела соревнований ассоциации футбола Брунея Эммиелия Картиена заявил, что на самом деле сборная Брунея отправит в Россию "свои лучшие таланты из Суперлиги".

"В Россию поедет несколько перспективных игроков, а 2-3 футболиста будут недоступны на эту игру из-за личных обязательств, таких как свадьба и другие срочные дела", - сказала Картиена.

В комментариях болельщики из РФ сокрушаются, до какого уровня упала их команда.

"Покажите лица тех, кто призывал в Азию перейти. Даже Бруней играть не хочет", "Работа РФС видна. Главное не качество, а количество", "Просто сборная России стремится попасть в книгу рекордов Гиннеса - какая сборная может сыграть с максимальным количеством днищенских коман?" – не сдерживают эмоций фанаты.

Изначально Россия должна была провести товарищескую игру с Пакистаном, однако она сорвалась. После этого команде предложили провести мастер-класс для детей из Белгородской и Курской областей, а также встретиться с болельщиками.

Несколько дней назад после Пакистана и Занзибара не согласились играть с представителями страны-агрессора в Таджикистане, Киргизии и Бразилии.

5 сентября сборная России разгромила Вьетнам в Ханое со счетом 3:0. До этого в 2024 году РФ провела две товарищеские встречи, победив Сербию и Беларусь с одинаковым счетом – 4:0.

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